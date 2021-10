Olaf Presents, il teaser della serie di corti animati in arrivo

La piattaforma di video in streaming della casa natale di Topolino ha diffuso il video che anticipa ciò che vedremo nella serie di cortometraggi di animazione in arrivo il 12 novembre (visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il protagonista e mattatore è il divertentissimo personaggio dei film di Frozen, l’irresistibile pupazzo di neve messo a titolo. Sarà lui a raccontare a modo suo 5 classici Disney. Ci sarà molto da ridere, questo è assicurato. Già a partire da questo primo trailer

Disney+ ha condiviso sui propri canali social il teaser trailer di “Olaf Presents”, la serie di corti animati che arriverà a partire dal 12 novembre sulla piattaforma di video in streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Il protagonista e mattatore è l’irresistibile personaggio secondario dei film di Frozen, il divertentissimo pupazzo di neve messo a titolo in questo show.

Sarà lui a raccontare a modo suo cinque tra i classici Disney più celebri e indimenticabili. Ma, benché si tratti di pellicole indimenticabili, quelle che ci racconterà Olaf saranno difficilmente riconoscibili…

In realtà i riferimenti sono chiarissimi, quindi ciascun lungometraggio da lui ricostruito (in maniera esilarante) rivelerà senza dubbi il titolo di turno che ha contribuito a fare grande questa casa di produzione cinematografica. Ma il bello di questa serie di cortometraggi animati è che il punto di vista è quello del narratore a dir poco “pazzerello”. Si tratta quindi di divertentissimi parodie dei film Disney.



Non mancherà la voce originale di Josh Gad, l'attore che presta l'ugola a Olaf (e che sentiamo già chiaramente in questo teaser).

Non si tratta della prima volta in cui Disney dedica un'opera intera al personaggio di Frozen. Il pupazzo di neve è così amato dal pubblico di grandi e piccini che gli è stato concesso più volte grande spazio, anche da protagonista.

Olaf Presents è un titolo che si inserisce perfettamente all'interno del programma di iniziative che arricchiscono la programmazione di Disney + per il suo grande giorno: il 12 novembre celebrerà la sua giornata (si tratta del primo Disney+ Day, per celebrare il secondo anniversario della piattaforma di video in streaming) con tanti nuovi lanci e svariate proposte sulla propria piattaforma (tutte visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



Potete vedere il tesser trailer ufficiale di “Olaf Presents” il video che trovate in alto, in testa a questo articolo.