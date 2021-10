Addio a Cynthia Harris, attrice della serie tv "Innamorati Pazzi"

Lutto nel mondo dello spettacolo. E morta a 87 anni Cynthia Harris, attrice americana nata a New York il 13 agosto del 1942. Cynthia era famosa soprattuto grazie alla sua partecipazione alla serie tv americana "Innamorati Pazzi" (Mad Abour You). Per 71 episodi, la Harris aveva vestito i panni di Sylvia Buchman, la madre di Paul (Paul Reiser), sempre pronta a e metteva a dura prova la nuora Jamie (Helen Hunt). L'attrice, che aveva studiato con il celebre insegnante di recitazione Lee Strasberg, era nota anche per le sue esibizioni in produzioni di Broadway e off-Broadway, oltre a essere stata direttrice artistica e co-fondatrice dell’Actors Company Theatre. L’attrice deceduta a New York il 3 ottobre, in seguito a una lunga malattia lascia il compagno Nathan Silverstein, il suo storico assistente Terrence Mintern, il fratello Matthew Harris, la cognata Maryjane Harris e diverse nipoti