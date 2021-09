"Aquaman: King of Atlantis", il trailer della serie animata

Arriverà il 14 ottobre sulla piattaforma streaming di HBO Max la miniserie animata divisa in tre parti che si concentrerà sia sul personaggio messo a titolo, ossia il re di Atlantide, sia sulla principessa Mera e sul consigliere. Ecco il video che anticipa ciò che vedremo in questa attesissima trilogia di animazione tutta da ridere. La storia in tre parti farà da raccordo fra il primo film con Jason Momoa nei panni di Arthur Curry/Aquaman e il suo sequel

È uscito il trailer di "Aquaman: King of Atlantis", la miniserie animata che debutterà il 14 ottobre sulla piattaforma streaming di HBO Max.

Un gioiellino che farà la gioia di tutti i buongustai dal palato famelico di animazione di qualità. E di risate di qualità, anche. Il fil rouge è infatti l'irriverenza e la vis comica.



In verità la miniserie sarà una sorta di trilogia, per questo divisa appunto in tre parti. Si concentrerà chiaramente sul personaggio messo a titolo, Aquaman, il re di Atlantide, ma racconterà molto anche della principessa Mera e del consigliere Vulko.



La storia narrerà di questo trio di personaggi irresistibili, un terzetto affiatato che cercherà di trovare un equilibrio tra quello che succede in superficie e quello che accade invece nelle acque (torbide) di Atlantide.

Senza ovviamente tralasciare il cattivo di turno, altrimenti che storia avvincente sarebbe? Il villain in questo caso è Ocean Master, colui che vuole a tutti i costi accaparrarsi il trono. Ma non è solo questo antagonista a mettere non poca carne al fuoco (anzi: pesce, rimanendo in tema marino). Ci si metteranno anche delle antiche figure malefiche... E la trama si infittisce!



Questa storia in tre atti fungerà da raccordo fra il primo film con Jason Momoa protagonista (nei duplici panni di Arthur Curry/Aquaman) e il suo sequel, Aquaman and the Lost Kingdom, l'attesissimo film che arriverà nel 2022, ancora una volta diretto da James Wan. E ancora una volta con Jason Momoa nel ruolo da protagonista, non c'è nemmeno da dirlo...



La serie "Aquaman: King of Atlantis" incomincerà con il primo giorno di Arthur Curry nel ruolo del Re di Atlantide. Assieme al suo fedelissimo consigliere Vulko e alla principessa che è capace di controllare l'acqua, ossia Mera, Aquaman dovrà combattere contro i malintenzionati che arriveranno in superficie. Tra antichi mostri minacciosi che riemergeranno dagli abissi e il suo fratellastro che lo vuole spodestare dal trono per auto-incoronarsi lui re, ad Aquaman ne capiteranno di tutti i colori. Azzurro oceano in primis.



Per pregustare tutto ciò che vedremo in questa miniserie animata targata HBO Max, potete guardare il trailer di "Aquaman: King of Atlantis" nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.