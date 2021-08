Il paziente inglese, BBC lavora a una serie TV basata sul libro

Pare che in cantiere ci sia un adattamento televisivo del famoso romanzo "The English Patient" scritto nel 1992 dallo scrittore singalese naturalizzato canadese. L'opera è stata premiata con il Booker Prize (a pari merito con "Sacred Hunger" di Barry Unsworth) e racconta la storia di 4 personaggi che si rifugiano in un convento a nord di Firenze, verso la fine della seconda guerra mondiale. Del 1996 è la trasposizione cinematografica del libro, nell'omonimo film di Anthony Minghella vincitore di nove premi Oscar

La BBC sta lavorando a un adattamento televisivo del celebre romanzo "The English Patient" (pubblicato in Italia con il titolo de "Il paziente inglese"), scritto nel 1992 dallo scrittore singalese naturalizzato canadese Michael Ondaatje.



A rivelare che vedremo in una serie TV il romanzo premiato con il Booker Prize (a pari merito con "Sacred Hunger" di Barry Unsworth) e trasposto al cinema nel 1996 nell'omonimo film diretto da Anthony Minghella (vincitore di nove premi Oscar, due Golden Globe e sei BAFTA, oltre all'Orso d'argento a Berlino come miglior attrice andato a Juliette Binoche) è stato Deadline.



Il sito di notizie online relative all'industria dell'intrattenimento ha spiegato che il progetto è ancora nelle primissime fasi.