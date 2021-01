A Discovery of Witches, quando esce in Italia la seconda stagione

Su Sky Atlantic stanno per arrivare i nuovi episodi dell'avvincente ' A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe , la serie tv tratta dalla saga letteraria di Deborah Harkness: ecco quando andrà in onda la seconda stagione

Teresa Palmer e Matthew Goode sono pronti a vestire nuovamente i panni della strega Diana Bishop e del vampiro Matthew Clairmont nella seconda stagione di A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe , in onda su Sky Atlantic da sabato 16 gennaio alle 21.15 (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV).

A Discovery of Witches 2, cosa dobbiamo aspettarci

approfondimento

Dopo gli eventi del finale della prima stagione - interamente disponibile on demand e in streaming su NOW TV, dunque proprio non avete scuse, correte a recuperarla! -, ritroviamo Diana e Matthew nella Londra elisabettiana. Per nascondersi dalla Congregazione, in particolare da Knox, Gerberto e Satu, i due sono infatti stati costretti ad andare indietro nel tempo. Il loro obiettivo è recuperare l'Ashmole 782, a quell'epoca ancora integro, ma anche trovare qualcuno che possa aiutare Diana, che è al centro di un'antica profezia, a usare e controllare i suoi poteri magici.