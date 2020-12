Deutschland 89, la stagione finale su Sky e NOW TV

L'ultima stagione della saga di Martin Rauch, la spia della Germania Est interpretata da Jonas Nay, debutterà su Sky Atlantic venerdì 11 novembre alle 21.15 e sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV

9 novembre, 1989. La caduta del muro di Berlino - data spartiacque della storia europea e mondiale - sconvolgerà il mondo di Martin Rauch, il protagonista di DEUTSCHLAND ’89, l’atto conclusivo dell’avvincente trilogia tedesca di spionaggio targata Fremantle e dedicata ai tesissimi anni della Guerra Fredda. CLICCA QUI: Deutschland 89, il cast della stagione finale della serie tv. FOTO I nuovi episodi della serie creata e prodotta da Anna Winger e Jörg Winger, vincitrice di un International Emmy Award nel 2016, arriveranno venerdì 11 dicembre alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Il terzo atto della trilogia – sequel di Deutschland ‘83 e di Deutschland ‘86 – vede i protagonisti alle prese con le conseguenze umane e politiche della caduta del muro e il loro disperato tentativo di destreggiarsi in una realtà in cui nulla è più come prima.