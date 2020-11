Doctor Who, il trailer di Revolution of the Daleks

The Doctor è in una prigione di massima sicurezza e i suoi amici dovranno fronteggiare i Dalek con l’aiuto di Capitano Jack

In attesa della prossima stagione di “Doctor Who”, in fase di lavorazione, “BBC” ha diffuso il primo trailer dello speciale di Natale, “Doctor Who – Revolution of the Daleks”. Un appuntamento particolarmente atteso dai fan dello show britannico, che vedrà il ritorno di un personaggio molto amato, Capitano Jack, interpretato da John Barrowman. Una vecchia conoscenza in soccorso di Jodie Whittaker, ultima rigenerazione del Dottore.

In questo speciale si farà diretto riferimento alla trama dell’ultimo episodio della scorsa stagione andato in onda. Il Dottore si ritrova in una prigione aliena di massima sicurezza. Sulla Terra, intanto, Ryan Yaz e Graham tentano di sopravvivere senza di lei. Sarà però a dir poco difficile riuscire a fronteggiare una letale minaccia aliena, che coinvolge addirittura i nemici più pericolosi della storia di “Doctor Who”, i Dalek.