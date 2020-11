Lunedì 16 novembre alle 21.15 su Sky Atlantic (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV) debutterà finalmente la quarta stagione di 'Fargo', la serie tv creata da Noah Hawley, che quest'anno parlerà anche, e tanto, italiano!

Questa è una storia vera: la quarta stagione di Fargo, la geniale serie tv creata da Noah Hawley, debutterà finalmente in Italia su Sky Atlantic lunedì 16 novembre alle 21.15 (sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV).

Fargo 4, il trailer della nuova stagione approfondimento Sky Atlantic Gangster, le migliori serie tv crime aspettando Fargo 4 Sono passati più di tre anni dal finale della terza stagione di Fargo, la serie tv creata da Noah Hawley liberamente ispirata all'omonimo film dei fratelli Coen del 1996, ma finalmente il momento tanto atteso è arrivato: il quarto capitolo debutterà su Sky Atlantic lunedì 16 novembre alle 21.15. Una stagione che parla anche italiano, e per un motivo ben preciso! In Fargo 4 non siamo più in North Dakota e neppure nel Minnesota, anche se i riferimenti alle stagioni passate non mancheranno. Nei nuovi episodio siamo a Kansas City, nel Missouri, nel 1950. Nel cuore del midwest due fazioni della criminalità organizzata si scontrano in una guerra di potere senza esclusione di colpi. Da una parte i neri, capitanati da Loy Cannon, dall'altra i wop, cioè gli italiani, capitanati prima da Donatello Fadda e poi da suo figlio Josto.

approfondimento Fargo 4, le foto della nuova stagione della serie tv in arrivo su Sky A causa di una serie di assurde coincidenze, ma anche a causa di numerosi screzi e tensioni, il fragile equilibrio nato dal patto siglato tra Donatello Fadda e Loy Cannon crolla, con tutte le spiacevoli conseguenze del caso. In questo scontro tra malviventi si ritrovano coinvolte anche l'infermiera Oraetta Mayflower, il detective Odis Weff, lo sceriffo federale Dick Wickware, l'adolescente Etherilda Pearl Smutney e i suoi genitori, Thurman e Dibrell, e anche sua zia Zelmare Roulette e la sua partner Swanee Capps.

Fargo 4, il cast della serie tv approfondimento Le migliori serie tv da vedere a novembre Nel ricchissimo cast di Fargo 4 troviamo: Chris Rock (Loy Cannon), Jessie Buckley (Oraetta Mayflower), Jason Schwartzman (Josto Fadda), Ben Whishaw (Patrick "Rabbi" Milligan), Jack Huston (Odis Weff), Salvatore Esposito (Gaetano Fadda), E'myri Crutchfield (Ethelrida Pearl Smutny), Andrew Bird (Thurman Smutny), Anji White (Dibrell Smutny), Jeremie Harris (Leon Bittle), Matthew Elam (Lemuel Cannon), Corey Hendrix (Omie Sparkman), James Vincent Meredith (Opal Rackley), Francesco Acquaroli (Ebal Violante), Gaetano Bruno (Constant Calamita), Stephen Spencer (Dr. David Harvard), Karen Aldridge (Zelmare Roulette), Glynn Turman (Doctor Senator), Timothy Olyphant (Dick "Deafy" Wickware), Kelsey Asbille (Swanee Capps), Rodney L. Jones III (Satchel Cannon), Hannah Love Jones (Florine Cannon), Tommaso Ragno (Donatello Fadda).