'Un volto, due destini', le anticipazioni dei primi due episodi

Su Sky Atlantic arriva 'Un volto, due destini', l'avvicente serie tv targata HBO con un doppio Mark Ruffalo tratta dal romanzo del 1998 di Wally Lamb 'I Know This Much Is True'. Non perdere i primi due episodi, in onda martedì 22 settembre alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni