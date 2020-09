La comprimaria di Spider Man potrebbe essere protagonista in televisione. Lauren Moon contattata da Sony?

Dopo “Daredevil”, “Jessica Jones”, “Luke Cage”, ma anche “Agent Carter” e “Agents of S.H.I.E.L.D.”, un altro personaggio della Marvel potrebbe presto avere una serie televisiva dedicata. Secondo quanto riporta Variety, infatti, la Sony Pictures Television starebbe pensando a un live-action su Silk, l’amica di Spider Man già vista in alcuni episodi del fumetto e in qualche film. Stando alle prime indiscrezioni, infatti, la casa cinematografica avrebbe contattato la sceneggiatrice coreano-americana Lauren Moon, la quale in passato ha lavorato alla realizzazione di “Good Trouble” e “Atypical”.

I produttori esecutivi dovrebbero essere Phil Lord e Chris Miller. Al momento non sono ancora noti la rete o il servizio di video in streaming che manderebbero in onda lo show ma, stando alle prime anticipazioni, sembra che Amazon Prime Video possa essere interessata al progetto e potrebbe essere interessata anche ad altre potenziali serie basate sempre sui personaggi dell’universo Marvel.

CHI È SILK? L’EROINA MARVEL NATA NEL 2014

Silk è una dei comprimari di Spider Man, comparsa per la prima volta nell’universo Marvel soltanto sei anni fa, in “Amazing Spider-Man” (terza serie). La ragazza, che nella vita reale è Cindy Moon, prova fin da subito una forte attrazione fisica nei confronti dell’Uomo Ragno, sfociata poi in un’intensa relazione. Il personaggio, ideato da Dan Slott e Humberto Ramos, ha riscosso fin da subito un grande successo, tanto che la casa di fumetti le ha dedicato due testate solitarie.

Silk, che ha origini coreane ed è amante dei Pokèmon e di Eminem, è stata morsa dallo stesso ragno radioattivo che cambiò la vita di Peter Parker. Proprio per questo motivo ha poteri molto simili a quelli di Spider Man, ma è molto più reattiva e veloce, anche se con una forza minore. La sua abilità di tessere una ragnatela organica è notevole e riveste una certa importanza all’interno della storia. Dopo essere stata morsa, Cindy Moon venne rinchiusa in un bunker da Ezekiel Sims, venendo poi liberata da Spider Man. Successivamente creò un costume e aiutò la sua controparte maschile a sconfiggere Gatta Nera ed Electro.

I PROGETTI PASSATI SU SILK E LE SUE APPARIZIONI AL CINEMA

Silk è apparsa nel film “Spider-Man: Homecoming” nel 2017 e venne interpretata da Tiffany Espensen, ma non si sa ancora se l’attrice verrà coinvolta nel progetto della serie. Nel recente passato si era parlato di possibili pellicole su Cindy Moon, ma rimasero tutte in stand-by: nel 2018 si vociferava di un film dedicato interamente a questo personaggio, più tardi emerse l’idea di uno spin-off al femminile del film “Spider-Man: Un nuovo universo” con la presenza anche di Spider-Gwen e Spider-Woman, ma non se ne fece nulla.