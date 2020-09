Strike Back 7, le anticipazioni del finale di stagione

Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con la stagione finale, la settima, di 'Strike Back'. Fine dei giochi per la Sezione 20: cosa succederà? Non perdere gli episodi 9 e 10, in onda martedì 1 settembre alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Strike Back 7, episodio 9

Con Chetri in fuga, Novin, Wyatt e Coltrane sono costretti a fare delle scelte delicate e difficilissime. La Sezione 20 è obbligata a collaborare con Fortier: la posta in gioco è troppo alta, bisogna assolutamente recuperare le informazioni trafugate. Peccato che abbia deciso di mettersi in mezzo anche la polizia militare britannica, giusto per rendere le cose ancora più complicate. Chiamata da Coltrane, Zarkova interviene in aiuto della squadra…ma i nostri non sanno che ad attenderli in fondo al tunnel c’è la letale Arianna Demachi, che può contare sull’appoggio dei russi, per i quali ha fatto il doppio gioco, e anche degli albanesi, che ora addirittura obbediscono a lei. Non andrà a finire bene.

Strike Back 7, episodio 10 (finale di stagione)

Dopo aver ricevuto da un analista russo delle informazioni che ribaltano totalmente le carte in tavola, la Sezione 20 si ricompatta per un’ultima missione: trovare Arianna e vendicare le morti di Mac, di Spencer e di Chetri. Solo che stavolta Coltrane, Novin e Wyatt cambieranno strategia. D’altronde, il fine giustifica i mezzi…