Vikings 5, episodio 9 e 10: Una storia semplice e violenta

Ultimo appuntamento con la prima parte della quinta stagione di Vikings. lo scontro finale tra le armate contrapposte - quella di Lagertha, Bjorn e Ubbe da una parte e quella di Harald, Ivar e Hvitserk dall'altra - è violentissimo: chiunque prevarrà sarà il nuovo sovrano indiscusso di Kattegat. Mentre Heahmund deve scegliere da che parte stare, il regno del Wessex piange Re Aethelwulf. Chi gli succederà? Lo scontento tra i coloni portati in Islanda da Floki è in aumento: forse quel posto non è il paradiso, forse è l'inferno... Non perdere il nono e il decimo episodio, in onda su Sky Atlantic mercoledì 6 febbraio alle 21.15

Vikings, stagione 5 (prima parte), episodio 9: A Simple Story L'armata guidata da Lagertha, Bjorn e Ubbe ha la meglio, e ad Ivar, Harald e Hvitserk non resta altro da fare se non battere in ritirata. La guerra, però, non può certamente dirsi vinta. O persa. Soprattutto se a dare man forte al Senza Ossa arriva nientemeno che Rollo. Ormai la sua vita è da un'altra parte, ma il fratello di Ragnar, ormai Duca di Normandia da svariati anni, decide di inviare delle truppe a sostegno. I soldati verranno però inviati solamente a una condizione: la vita di Bjorn dovrà essere risparmiata a ogni costo. Ovviamente Ivar non ne è contento, ma Harald lo invita a non fare mosse azzardate. Heahmund, sopravvissuto alla battaglia, accetta di combattere per Lagertha. Ubbe e Torvi sono sempre più vicini. In Islanda, la tensione tra i coloni si taglia col coltello, e non basta certamente un tempio intitolato a Thor per riportare la serenità. Floki tenta di tenere sotto controllo la situazione, ma lo scontro tra Thorgrimm il figlio di Kjetill, e Bul, il figlio di Eyvind, finisce nel sangue.

Vikings, stagione 5 (prima parte), episodio 10, finale di metà stagione: Moments of Vision

In Islanda la situazione è grave, e Floki chiede a Eyvind non cercare vendetta per la morte di Bul. In cambio lo dichiarerà ufficialmente dispensatore di legge della colonia. Thorgrim viene però trovato morto. Il suo corpo viene offerto agli dei: forse finalmente le divinità tenderanno l'orecchio e ascolteranno le loro preghiere? L'ambiziosa Margrete incontra il Veggente e gli rivela di voler diventare regina di Kattegat. Il futuro, però, ha in serbo ben altro per lei. Le due armate rivali sono pronte a scontrarsi. Ivar e Hvitserk hanno un'accesa discussione prima di lanciarsi in combattimento. Ubbe si scontro proprio con lui, ma non ha il coraggio di finirlo. Astrid e Lagerha finalmente si ritrovano, ma questo sarà l'ultima volta che si vedranno. Harald si scontra con suo fratello Halfdan. A decidere le sorti dello scontro è però la discesa in campo dei soldati inviati da Rollo, in viaggio verso il fiordo. A Bjorn, Lagertha e Ubbe non rimane che fuggire. Per ora, quantomeno.