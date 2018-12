Va in onda su Sky Atlantic la miniserie ispirata all'omonimo romanzo della regina del giallo Agatha Christie . Al centro di Ordeal by Innocence , questo il titolo originale, c'è l'assurdo e misterioso omicidio, durante il Natale del 1954, della filantropa Rachel Argyll. A essere incolpato e arrestato è il figlio adottivo della donna, Jack Argyll, ma il ragazzo, una creatura tormentata e dal passato difficile, si proclama innocente, ma nessuno gli crede. Un certo Arthur Calgary, però, è convinto della sua innocenza, e pare abbia le prove per scagionarlo. Nel cast Bill Nighy, Anthony Boyle, Anna Chancellor, Morven Christie, Crystal Clarke, Christian Cooke, Alice Eve, Matthew Goode, Ella Purnell as, Eleanor Tomlinson, Luke Treadaway, Brian McCardie. L'appuntamento con Le due verità è per lunedì 24 dicembre alle 21.15

Le due verità: la trama

Natale del 1954. Rachel Argyll, ricca filantropa inglese, viene trovata morta nella sua tenuta residenziale, un magnifico palazzo dove vive(va) col marito Leo e con i cinque figli adottivi, Mary, Mickey, Jack, Tina e Hester, e la loro cameriera, Kirsten Lindquist. A essere arrestato per l'omicidio è Jack: a quanto pare le impronte trovate sull'arma del delitto sono proprio le sue. Il ragazzo si proclama innocente, ma muore in prigione prima di arrivare al processo. Diciotto mesi dopo, Leo sta per sposarsi con Gwenda Vaughn, la sua segretaria, nonostante i suoi figli non siano d'accordo. L'arrivo di un uomo di nome Arthur Calgary, però, complica ulteriormente le cose. L'uomo, infatti, ha un alibi per Jack. Ma come mai Calgary non si è mosso prima? A quanto pare, appena dopo il delitto è partito per l'Artide per lavoro e ha scoperto quanto successo solo di rencente. Leo è sicuro che l'uomo sia un ciarlatano e lo manda via in malo modo. E' Philip Durant, il marito di Mary, ad avvicinare Arthur. Per un motivo alquanto nebuloso, Philip ce l'ha a morte con gli Argyll, e vorrebbe estorcere loro del denaro usando le informazioni appena ricevute. Calgary rifiuta, ma non riesce a togliersi dalla testa la morte di Jack. La morte di un innocente. E' chiaro che Leo e la sua famiglia allargata hanno molti segreti, addirittura la defunta Rachel deve fare i conti con l'emergere di alcune scomode verità. Anche Calgary, però, sta nascondendo qualcosa...