Damages 2: sempre a Londra, chiaramente

Nuovo appuntamento con le repliche della seconda stagione di Damages su Sky Atlantic. Ellen scopre un segreto che potrebbe metterla ancora più in pericolo di quanto già non sia, e Patty deve decidere se accettare o meno l'aiuto di Daniel Purcell, che sembra intenzionato ad andare contro la UNR. Non perdere l'undicesimo e il dodicesimo episodio, in onda venerdì 10 agosto alle 23.15, subito dopo i primi due episodi di Casa Saddam

Damages 2, episodio 11 London. Of Course (Tradimenti) è l'undicesimo episodio della seconda stagione di Damages. Patty ordina a Ellen di fermare le indagini che collegano Arthur Frobisher alla Calder Security, e Ellen a quel punto decide di ingaggiare un investigatore privato. E la prima scoperta è Phil, il marito di Patty che lascia di soppiato un hotel: tradimento in vista? Come la prenderà Patty? Claire Maddox è disgustata dalle scoperte fatte du Walter Kendrick e suoi suoi traffici illeciti, così comincia a instillare il dubbio sul suo operato nel consiglio di amministrazione. Qualcuno le propone di prendere lei stessa le redini della società, ma Kendrick ha qualcosa da ridire... L'FBI informa Ellen della morte dell'Agente Harrison.

Damages 2, episodio 12

Look What He Dug Up This Time (Corruzione) è il dodicesimo episodio della seconda stagione di Damages. Patty, che ne sa una più del diavolo, accetta la proposta di collaborazione di Daniel Purcell, che, a quanto pare, è coinvolto nell'omicidio di sua moglie... Sarà lui il testimone chiave contro Kendrick e la UNR Ellen convince l'FBI a cambiare strategia, e prova a mettere in piedi un nuovo piano per cogliere Patty sul fatto, mentre tenta di corrompere un giudice con una mazzetta.