Il Racconto del Reale – This is Congo

Domenica 5 agosto alle 23.15 all’interno del ciclo Il Racconto del Reale su Sky Atlantic andrà in onda This is Congo , film del 2017 di Daniel McCabe che ci porta direttamente dentro la cosiddetta Ribellione M23, il violento conflitto che per anni ha travolto la Repubblica Democratica del Congo. This is Congo segue da vicino la vita di alcune persone sopravvissute a questo periodo così buio: continua a leggere e scopri di più

This is Congo, di Daniel McCabe Come mai certi paesi sembrano essere ciclicamente colpiti da guerre, instabilità politica e crisi economiche con una regolarità quasi sconcertante? La Repubblica Democratica del Congo è uno di questi paesi, uno stato dell'Africa Centrale ricco di minerali e altre ricchezze naturali che, nel corso degli ultimi due decenni, ha visto morire più di cinque milioni di persone a causa di conflitti armati, improvvisi cambi di regime, e l'impoverimento generale del suolo e della popolazione. Eppure, nonostante questa situazione di conflitto perenne sia il più sanguinoso dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, i paesi del cosiddetto mondo occidentale sanno poco o niente sulle forze che si sono scontrate finora e sugli interessi che hanno dato il via agli scontri. This is Congo è uno sguardo senza filtri dentro l'uragano del più lungo conflitto africano di sempre, e lo fa seguendo da vicino la vita di quattro persone direttamente coinvolte: un informatore, un comandante militario fedele alla patria, un commerciante di materie minerarie, e un sarto rimasto senza lavoro.

Attraverso gli occhi di queste persone, This is Congo offre agli spettatori una prospettiva particolare della situazione: la prospettiva di alcuni cittadini congolesi, cioè di persone nate e cresciute in quella particolare realtà. Persone che conoscono benissimo le potenzialità del proprio paese, ma che, allo stesso tempo, conoscono benissimo anche i problemi che ammorbano questa meravigliosa nazione.

Il Colonnello 'Kasongo', Mamadou Ndala, Mama Romance e Hakiza Nyantaba incarnano la resilienza delle popolazioni che, per generazioni, hanno vissuto e sono morte dentro la brutale ciclicità di questo conflitto perenne. Le loro strade non si incrociano, ma sono comunque unite.

This is Congo parte dal 2012. In quell'anno, ribelli provenienti dal Rwanda e dall'Uganda hanno cominciato ad ammassarsi nella regione di Kivu, a nord del Congo, minacciando la pace e la stabilità del paese.

Man mano che il documentario va ananti, assistiamo al montare della ribellione, che cresce con grande intensità, e, soprattutto, assistiamo agli effetti che questa disastrosa situazione ha sulle quattro persone sopracitate. Non mancano ovviamente delle parentesi sul passato del Congo, per tentare di capire come si sia arrivati fin lì.

Il docu-film si conclude tre anni dopo. Durante questo lungo periodo, Daniel McCabe, regista e autore di This is Congo, ha documentato quest'ultimo ciclo di violenza dall'inizio alla fine, e ha fatto luce sull'eredità del colonialismo, sullo sfruttamento delle risorse, e sul genocidio che ha reso il Congo ciò che è oggi.

A novembre del 2016, dopo quindici anni in carica, il presidente Joseph Kabila ha eliminato le elezioni, andando così a estendere il suo dominio a tempo indeterminato. E il prossimo conflitto è dietro l'angolo.