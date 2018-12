Kidding: ecco il trailer della nuova serie con Jim Carrey

Se ne parlava già da un po’, e finalmente ecco arrivare qualcosa di concreto: Showtime ha rilasciato il trailer di Kidding , la nuova serie con Jim Carrey , qui nei panni di Mr. Pickles, star televisiva amatissima dai più piccoli, descritto come “un uomo gentile in un mondo crudele”. Alla regia troviamo un altro nome degno di nota, quello di Michel Gondry (un nome su tutti, Eternal Sunshine of The Spotless Mind , in italiano Se mi lasci ti cancello ). Nel cast troviamo Catherine Keener, Frank Langella, Justin Kirk e Judy Greer. Kidding andrà in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic questo inverno : continua a leggere e scopri di più

Ottima notizia per i fan di Jim Carrey: Showtime ha rilasciato il trailer di Kidding (in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic questo inverno), serie creata da Dave Holstein e diretta da Michel Gondry, che potete vedere qui sotto:

Jim Carrey è il protagonista indiscusso di Kidding. Interpreta Jeff, meglio conosciuto come Mr. Pickles (che in italiano suonerebbe come Signor Cetriolino, ma anche Signor Impiccio), star della televisione per bambini, un concentrato di gentilezza, educazione e saggezza che è una vera propria icona, nonché un punto di riferimento, non solo per i più piccoli, che adorano il suo show e le sue marionette, ma anche per i loro genitori. Jeff, però, non è solo questo: è anche un impero milionario, e un marchio di successo.

Quando la sua vita privata comincia a presentare alcune crepe, Jeff capisce che non ci sarà nessuna fiaba a cui ispirarsi e a cui guardare con speranza, non ci sarà nessuna marionetta a strappargli un sorriso sincero, e, soprattutto, non ci sarà nessun lieto fine. La crisi è qui, ed è qui per restare.

Come reagirà Jeff, un uomo gentile in un mondo crudele? Finirà per dire addio a tutto ciò che credeva certo, alla sua famiglia, al suo equilibrio interiore, alla bellezza della vita? Di sicuro si troverà di fronte a una vera e propria rivoluzione interiore, e, a giudicare dal trailer, il tono della serie sarà a metà tra l’esilarante e il malinconico. Cosa che, siamo sicuri, darà la possibilità a Carrey di esprimere al meglio il suo enorme talento, che va ben al di là dei ruoli comici nei quali siamo stati spesso abituati a vederlo.

Nel cast troviamo Catherine Keener, Frank Langella, Judy Greer, Justin Kirk, Ginger Gonzaga e Bernard White. La serie debutterà negli U.S.A. su Showtime il 9 settembre di quest’anno, e conferma la collaborazione tra il newtork statunitense e Carrey, già tra i produttori di I’m Dying Up Here – Chi è di scena?, in onda prossimamente su Sky Atlantic con la seconda stagione.