Riviera 2, svelato il cast della seconda stagione

Svelato finalmente il cast della seconda stagione di Riviera. Torneranno Julia Stiles, Lena Olin, Roxane Duran e Dimitri Leonidas, e saranno affiancati da new entry del calibro di Will Arnett (Arrested Development, Bojack Horseman), Juliet Stevenson (Truly, Madly, Deeply), Poppy Delevingne (Genius: Picasso, Kingsman: The Golden Circle), Jack Fox (Kids In Love) e Grégory Fitoussi (World War Z): continua a leggere e scopri di più

21 Maggio, 2018: La Costa Azzurra si prepara ad acquistare un tocco di eleganza in più con una nuova schiera di volti nuovi pronti ad unirsi al cast della serie da record targata Sky Atlantic, Riviera.

La seconda stagione della produzione originale Sky, vedrà il ritorno di Julia Stiles, Lena Olin, Roxane Duran e Dimitri Leonidas nella cornice incantata dell’assolato sud della Francia affiancati da new entry del calibro di Will Arnett (Arrested Development, Bojack Horseman), Juliet Stevenson (Truly, Madly, Deeply), Poppy Delevingne (Genius: Picasso, Kingsman: The Golden Circle), Jack Fox (Kids In Love) e Grégory Fitoussi (World War Z).

La narrazione degli eventi riprende da dove l’avevamo lasciata, all'indomani dello scioccante finale della prima stagione. Mentre la famiglia Clios è alle prese con la devastazione causata dalla morte di Constantine, tutte le energie di Georgina saranno spese per cercare di farla franca con l’omicidio di Adam. Tuttavia, le cose si complicheranno con l'entrata in scena degli Eltham, un’aristocratica famiglia inglese con i suoi inconfessabili segreti. Juliet Stevenson vestirà i panni di Lady Cassandra Eltham madre dell’elegantissima Daphne (Delevingne) e del riflessivo Nico (Fox).

Nel frattempo, Georgina (Julia Stiles) si ricongiungerà con il suo carismatico zio Jeff (Arnett) e verrà svelato qualcosa in più sul difficile passato che la donna si è lasciata alle spalle negli Stati Uniti. La protagonista dovrà anche fare i conti con l’affascinante e misterioso Noah (Fitoussi).

Riviera 2 promette di dare ai fan ancora di più ciò che amano, con più glamour, più intrighi e più tradimenti: il tutto contrapposto allo splendido scenario del parco giochi dei super ricchi.

Le riprese della serie, che tornerà su Sky Atlantic nel 2019, sono iniziate oggi a Nizza.

Julia Stiles ha dichiarato: "È emozionante tornare in Riviera e dare il benvenuto a questi incredibili nuovi talenti nello show. Nella seconda stagione, il passato di Georgina riemerge e il dramma si intensifica. Lei è riunita con lo zio, qualcuno che riesce vedere attraverso la sua armatura. Will è perfetto nel ruolo del misterioso e tuttavia affascinante zio e sono entusiasta di esplorare fino a che punto si spingerà Georgina per proteggere la sua nuova vita”.

Riviera dà anche il benvenuto al famoso regista belga Hans Herbot (Rellik) che guiderà la regia della seconda serie.

Riviera è una produzione originale Sky in associazione con Altice Studios. Prodotto da Archery Pictures, Primo Productions e Sky, i produttori esecutivi sono Kris Thykier, Paul McGuinness e Cameron Roach per Sky. La distribuzione internazionale è gestita da Sky Vision.