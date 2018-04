Strike Back 5, episodi 9 e 10: le anticipazioni del finale di stagione. VIDEO

Ultimo appuntamento con la quinta stagione di Strike Back , che ci saluta per lasciare spazio agli episodi della seconda stagione di Westworld , in onda dal 23 aprile in versione originale sottotitolata e dal 30 in versione doppiata. La Sezione 20 si trova in una posizione difficilissima, ma in loro aiuto arriveranno nientemeno che Stonebridge e Scott, che, a quanto pare, non riescono proprio a stare alla larga dalle situazioni pericolose e dai loro amati mitra: non perdere il nono e il decimo episodio, in onda lunedì 16 aprile alle 21.15 su Sky Atlantic

Strike Back - Senza regole, stagione 5, episodio 9 Con la scoperta del coinvolgimento di Donovan nel Progetto Tenebrae, Wyatt, Mac, Reynolds e Novin capiscono che finora sono stati usati come burattini. Non c'è tempo da perdere, però, perché qualcuno di molto pericoloso è sulle loro tracce. L'obiettivo è chiaro: Idrisi. Intanto, Jane Lowry ha una discussione piuttosto rivelatoria proprio con Donovan... Le cose si mettono male, molto male, per la Sezione 20, ma in aiuto dei nostri eroi ecco arrivare due volti decisamente noti ai fan della serie: Michael Stonebridge e Damien Scott!



Strike Back - Senza regole, stagione 5, episodio 10

I russi stanno per arrivare. E non è una buona notizia. In gioco ci sono documenti fondamentali per l'intelligence britannica, e in più c'è la questione Idrisi. La Sezione 20 ha un bel po' di grane da risolvere, ma, fortunatamente per loro, Stonebridge e Scott sono nel posto giusto al momento giusto.