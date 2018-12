Mosaic, un mistero lungo 4 anni per Steven Soderbergh

Dopo l'assaggio della scorsa settimana, su Sky Atlantic arrivano gli episodi di Mosaic in versione doppiata . La serie creata e diretta da Steven Soderbergh è un accattivante thriller in sei parti che, tra i protagonisti, vede Sharon Stone (Basic Instinct, Casinò), Garret Hedlund (On the Road, Mudbound), Frederick Weller (Banshee, Blue Bloods), Jennifer Ferrin (The Knick, Hell on Wheels), Devin Ratray (Agent Carter, Nebraska), Jeremy Bobb (The Knick, Godless) e Beau Bridges (Masters of Sex, Brothers & Sisters). L'appuntamento è ogni martedì alle 21.15 a partire dal 30 gennaio, quando andranno in onda i primi due episodi: continua a leggere e scopri di più

Fan di Steven Soderbergh e amanti dei thriller che incollano allo schermo, eccovi serviti: su Sky Atlantic arriva infatti Mosaic, la nuova serie di casa HBO creata da Steven Soderbergh. Un thriller in 6 parti che seguirà le indagini sull’improvvisa scomparsa di Olivia Lake, interpretata da Sharon Stone. Quattro anni di segreti, corruzione e manipolazione. Quattro anni di bugie che potrebbero essere verità e di verità che potrebbero essere bugie. Dopo l'assaggio della scorsa settimana, su Sky Atlantic arrivano gli episodi di Mosaic in versione doppiata. La serie creata e diretta da Steven Soderbergh è un accattivante thriller in sei parti che, tra i protagonisti, vede Sharon Stone (Basic Instinct, Casinò), Garret Hedlund (On the Road, Mudbound), Frederick Weller (Banshee, Blue Bloods), Jennifer Ferrin (The Knick, Hell on Wheels), Devin Ratray (Agent Carter, Nebraska), Jeremy Bobb (The Knick, Godless) e Beau Bridges (Masters of Sex, Brothers & Sisters). Andiamo a scoprire qualcosa di più in questa puntata speciale di Atlantic Confidential:

Chi ha ucciso Olivia Lake, la famosa illustratrice di libri per bambini? La donna, che da molti anni abita a Summit in una tenuta da sogno, è ufficialmente scomparsa, ma, di fatto, tutto fa pensare a un omicidio. Sarà stato Eric Neill, il truffatore assoldato da una misteriosa cliente europea per convincere Olivia a vendere la sua casa e i suoi terreni? Oppure sarà stato Joel Hurley, un giovane e aitante illustratore suo ospite da un po' di mesi? Chi e perché è interessato alla tenuta della donna?

Petra, la sorella di Eric, è convinta dell'innocenza del fratello, e farà di tutto per scoprire la verità. Ad aiutarla in questa indagine nell'indagine, che si svolge ben quattro anni dopo la scomparsa di Olivia, sarà il determinato Nate Henry, braccio destro dell'ex sceriffo Alan Pape, ai tempi a capo delle forze dell'ordine locali.

Mosaic: il cast e i personaggi



Olivia Lake (Sharon Stone), un’autrice e illustratrice di libri per bambini

Joel Hurley (Garrett Hedlund), un aspirante artista che vive nella proprietà di Olivia

Eric Neill (Frederick Weller), un truffatore che cerca di sedurre Olivia

Petra Neill (Jennifer Ferrin), la sorella di Eric

Nate Henry (Devin Ratray), un detective della zona

Laura Hurley (Maya Kazan), la moglie di Joel

Alan Pape (Beau Bridges), uno sceriffo corrotto

Michael O'Connor (James Ransone), un vicino di casa milionario di Olivia molto vicino a lei

Frank Scott (Jeremy Bobb), il migliore amico di Joel a Summit

Melissa Henry (Zandy Hartig), la moglie di Nate

Tom Davis (Michael Cerveris), il braccio destro di Michael O'Connor

Tia (Bridey Elliott), un’insegnante in qualche modo legata a Joel

JC Schiffer (Paul Reubens), il migliore amico di Olivia e il suo confidente