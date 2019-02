Torna in esclusiva italiana l'elegante e autentico cabaret di Parigi. Il Teatro Nuovo per l'occasione cambia aspetto e accoglie il pubblico su comodi posti al tavolo per brindare con Champagne a questo imperdibile evento. Il Crazy Horse, l'eccezionale show che ha conquistato quindici milioni di spettatori nel mondo, torna in esclusiva nel nostro Paese. Aveva già ammaliato il pubblico italiano nel 2014 e poi ancora lo scorso anno e ora, dal 13 al 17 febbraio 2019, il Teatro Nuovo di Milano spalanca ancora una volta il suo sipario sul Crazy Horse di Parigi . Sessantotto anni di creazione e follia concentrati in novanta minuti di incanto con lo spettacolo Forever Crazy , in una versione perfezionata e arricchita per l’occasione