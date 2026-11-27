Una voce maschile nel registro del soprano, il Duetto della Lakmé di Léo Delibes e una produzione elettronica melodica pensata anche per il club. Da questi elementi nasce A Flower Duet , la nuova interpretazione di Adonà Mamo con il soprano Olesia Mamonenko. Il singolo parte dal celebre Duetto dei fiori di Lakmé e lo porta in un contesto sonoro diverso. Adonà Mamo cura produzione e arrangiamento, costruendo una base elettronica sulla quale rimangono centrali le due voci liriche. L’idea è far vivere questa musica anche fuori dal teatro. In un club, nelle cuffie durante un viaggio in metro, in macchina o mentre ci si prepara per uscire.

Dalla Lakmé di Léo Delibes all’elettronica

Lakmé è l’opera di Léo Delibes rappresentata per la prima volta a Parigi nel 1883. Al suo interno si trova il celebre Duetto dei fiori, conosciuto internazionalmente come Flower Duet. Più di un secolo dopo, Adonà Mamo e Olesia Mamonenko ripartono da quella composizione e la inseriscono su una base elettronica dall’impronta melodica. Le voci restano liriche. A cambiare è l’ambiente sonoro che le circonda. La distanza tra il 1883 e il 2026 diventa così parte del brano stesso: una composizione nata per il teatro d’opera entra nei modi in cui oggi si ascolta musica, anche attraverso streaming, cuffie e club.

La voce di Adonà Mamo

Uno degli elementi più riconoscibili del progetto è la vocalità di Adonà Mamo. Il cantante siracusano, pur essendo un uomo, canta naturalmente nel registro del soprano. È una caratteristica che ha accompagnato il suo percorso tra repertorio lirico, musical e televisione. In A Flower Duet la sua voce si affianca a quella di Olesia Mamonenko, soprano attiva nel repertorio operistico. È proprio l’incontro tra le due vocalità a dare al brano una delle sue caratteristiche più immediate. Chi non conosce Lakmé può entrare nel pezzo semplicemente attraverso il suono delle voci e scoprire solo dopo da quale composizione provengono.

Un brano pensato anche per il club

La produzione elettronica di A Flower Duet è stata pensata anche per il contesto club. Questo però non limita il brano alla pista da ballo. Una traccia può accompagnare momenti molto diversi della giornata. Si può ascoltare durante una serata e ritrovarla qualche ora dopo nelle cuffie tornando a casa. Oppure mentre si attraversa la città in metro, si guida o si cammina. In quei minuti il luogo resta lo stesso, ma la musica può farlo percepire diversamente. È questa una delle idee attorno alle quali si sviluppa il progetto: far incontrare il repertorio lirico con persone che potrebbero non cercarlo spontaneamente, senza chiedere loro di conoscere prima Delibes o la storia dell’opera. Il primo contatto può essere una voce particolare. Oppure la base elettronica. Per qualcuno sarà semplicemente un’atmosfera che funziona in quel momento.





Lirica ed elettronica nello stesso brano







La contaminazione tra musica classica ed elettronica esiste già e negli anni sono state pubblicate altre reinterpretazioni contemporanee del Flower Duet. “A Flower Duet” cerca quindi la propria identità nella combinazione scelta per questa versione. Adonà Mamo parte dalla propria vocalità, incontra il soprano di Olesia Mamonenko e costruisce attorno alle due voci una produzione elettronica melodica. Il risultato vuole trovare spazio sia nel circuito club sia nell’ascolto individuale. Per chi conosce Lakmé, il punto di partenza è una composizione familiare inserita in un ambiente diverso. Per chi non la conosce, può semplicemente essere un brano scoperto mentre si cerca nuova musica. La provenienza lirica arriva prima o dopo. L’ascolto viene prima.