Maurizio partiamo dal singolo El Toque: come è nata l’idea di questo tributo a Diego Armando Maradona e come lo hai costruito con le sue atmosfere da milonga?

In passato ho approfondito con Vincenzo Vitale il mio studio pianistico a Napoli. Quando Diego è arrivato a Napoli mi chiamavano il Maradona del Pianoforte e ci aggiungo che siamo nati lo stesso giorno ed entrambi siamo scorpione ascendente scorpione. Ho amato il calcio ma mai lo ho praticato per timore di farmi male alle mani però ti aggiungo che sono fan del Perugia. Il suo approccio al pallone facile lo rivedevo in me quando mi mettevo al pianoforte. Quella stravaganza nel giocare senza concedere punti di riferimento è come il mio fare arte. Ci pensavo da dieci anni e lavorando all’album mi sono trovato nei bassifondi di Buenos Aires dove c’è questo romanticismo passionale e mentre scrivevo, il brano si impersonava in lui. E’ uno tra i più complessi per tecnica, la passione, e l’arrangiamento per orchestra dal maestro Roberto Marino.



Il video con i bambini riporta in qualche modo alla purezza del calcio, ai racconti di Eduardo Galeano e Osvaldo Soriano: in cosa oggi, il calcio, è per un pianista arte?

E’ estremamente schematico, gli allenatori vincenti, da Guardiola a Fabregas, sviluppano tecnica nei calciatori ma l’insieme è schematico, è l’opposto di Maradona; mi piace questo calcio ma non mi fa impazzire, se non hai il fuoriclasse si ingabbiano i campioni.



Un bambino indossa la maglietta di Scott McTominay: è casuale o perché in qualche modo oggi è il calciatore più vicino a Diego?

Casuale ma resta la purezza del calcio, è un calcio fatto di passione, spensierato ed è anche l’approccio di Maradona al calcio nei quartieri popolari, il divertimento che scaturiva da una palla che doveva essere solo rotonda, non importava il materiale.



Ho notato che nel video non ti si vede praticamente mai in volto: perché questa scelta?

Perché l’album Capelli è proprio questo: quando sono uscito dalla confort zone, a 13, 14 anni, mi sono sentito goffo e inappropriato, i capelli me li sono fatti crescere come uno scudo. Molti m vedono schivo e riservato invece amo giocare e scherzare.



Nella biografia che è sul tuo sito ti definisci incontaminato: che valore ha oggi questo termine che trasmette un messaggio di purezza artistica?

Non lo ho coniato, me lo hanno dato i media perché sono lontano dal vortice della vita quotidiana. La ripresa audio dei miei dischi è in diretta, sia da solista che con l’orchestra: un artista trasmette un dialogo e se vai a frazionare è come passare da un tema all’altro. Sono più vicino alla tecnica morriconiana, tema e linea melodica che colpiscono il cuore, io spengo il cervello per comporre e le mani si attaccano al cuore. Non ascolto molto dei miei colleghi, non per snobismo, ma per evitare influenze inconsce.



Cosa significa il pianista che suona al contrario?

Nel 2009 ho avuto, grazie a un sogno, l’idea di leggere gli spartiti dall’ultima nota e risalendo il pentagramma fino alla prima. Si tratta di brani piacevoli all’orecchio ma assolutamente irriconoscibili rispetto all’originale. E’ una intuizione cui devo tantissimo.



Capelli è un album di grandi contaminazioni, c’è il tango, ci sono ritmi sudamericani, c’è il Jazz, ci sono elementi spiritual: è in questo coraggio che si supera ogni volta un orizzonte?

Penso proprio di sì, il coraggio è alla base di tutto, la spiritualità è la linfa che ti porta ad andare oltre l’orizzonte. Ho la curiosità del bambino che mi porta a sperimentare. Nei live percuoto il pianoforte, uso pennelli, bacchette…sfrutto lo strumento in tutte le sue possibilità.



Hai dedicato Tango Clandestino a Papa Francesco: come è nato questo omaggio? Sei credente?

Assolutamente credente, prego ogni giorno, ho al collo un tre Tao, ho uno spirito di vita francescana, vivo di poco ma è anche la mia grande ricchezza. Il mio scrivere non ha schemi è intuitivo, quegli occhi così intensi e profondi del Papa hanno fatto nascere Tango Clandestino in quattro minuti. So per certo, grazie alla comunità argentina di Roma, che lui lo ha ascoltato. Mi sarebbe piaciuto farlo per lui, ma visti i suoi impegni mi sembrava di sottrargli tempo per esaudire un mio desiderio e poi è stato troppo tardi.



Nel 2021 quando il mondo si è fermato per il covid tu sei andato, per citare Fabrizio De André, in direzione ostinata e contraria, è hai pubblicato l’album Lockdown, un progetto che parla di amore con Girasoli, di amore per la vita in Love e poi c’è Butterfly per chi ha dato la vita per salvarci: come si incontra l’arte quando tutto il mondo intorno è fermo?

In quel periodo l’arte è stato l’elemento che ci ha dato speranza, la musica in particolare. Eravamo prigionieri delle nostre emozioni e io volevo fare battere i cuori e dare speranza perché un domani c’è sempre. Butterfly nasce per i camici bianchi periti, all’inizio sono stati tantissimi: nella vita erano camici bianchi oggi sono farfalle dalle ali colorate.



Hai suonato il tutto il mondo: c’è un luogo dove il pubblico è particolarmente attento e rispettoso? Mi dicono in Cina e Giappone ma chiedo a te in base alla tua esperienza?

I miei concerti sono numerati nel senso che arriverò a 1065 con i tre che terrà in questi giorni in Oriente. Il pubblico è attento ovunque, cambia il dialogo con le anime e io mi adatto a quello pubblico vuole, è tutto istintivo nulla di cerebrale e programmato.



Che accadrà nelle prossime settimane?

Come ti ho accennato vado in Oriente e rientro il 16 in Italia: terrò concerti a Seul Tokio e Iwaki per la seconda volta, la precedente ho inaugurato il restauro di un pianoforte finito sotto lo tsunami e rimasto sepolto per tanti anni. Poi andrò in Danimarca e quindi negli Stati Uniti dove mi esibirò alla Carnagie Hall per la terza volta. Vivo di adrenalina, quando vado a letto aspetto già il suono della sveglia.

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