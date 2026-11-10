Giorgia ha concluso a Milano, lo scorso 3 ottobre una tournée lunghissima che l'ha portata con la sua musica sui palcoscenici di tutta Italia.

"Last Call" è l'ultimo spettacolo legato alla promozione di "G", l'album musicale che la cantante ha pubblicato nel 2025, seguito da "G+1", giunto sugli scaffali un'anno dopo, lo scorso ottobre, con tre inediti: Siamo l’eccezione, Mare mosso e Fatti così.

Lo show di Milano è stato una grande festa a celebrazione dei 40 live e degli oltre 290 mila biglietti venduti durante la tournée, una serata di musica e di spettacolo in cui la cantante, che è stata raggiunta da diversi ospiti, è stata affiancata da anche da un'orchestra di undici elementi.

Cuore dello show il repertorio di Giorgia, un percorso sonoro di singoli e hit di successo che descrivono una carriera lunga oltre trent'anni, che ha portato una delle voci più belle e più riconoscibili italiane a una fama consolidata che va ben oltre i confini nazionali.