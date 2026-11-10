Introduzione
Giorgia e la sua musica straordinaria sono protagoniste assolute della prima serata di Canale 5 che martedì 10 novembre trasmetterà il concerto "Giorgia -Last Call", evento registrato a Milano lo scorso ottobre, finalmente svelato al grande pubblico. Una notte di spettacolo, sulle note delle canzoni di un repertorio unico, con tante sorprese e molti ospiti. Lo show è visibile anche su Mediaset Infinity, in streaming. Ecco cosa c'è da sapere.
Quello che devi sapere
"Giorgia - Last Call", la data e dove vederlo
Martedì 10 novembre, in prima serata, Canale 5 trasmette "Giorgia - Last Call", concerto evento con protagonista Giorgia registrato a Milano all'Unipol Dome lo scorso 3 ottobre, ora disponibile per il grande pubblico del piccolo schermo.
Visibile anche sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity, lo show è l'occasione per vivere le emozioni dello spettacolo live di una delle artiste italiane più amate di sempre.
Il concept dello show
Giorgia ha concluso a Milano, lo scorso 3 ottobre una tournée lunghissima che l'ha portata con la sua musica sui palcoscenici di tutta Italia.
"Last Call" è l'ultimo spettacolo legato alla promozione di "G", l'album musicale che la cantante ha pubblicato nel 2025, seguito da "G+1", giunto sugli scaffali un'anno dopo, lo scorso ottobre, con tre inediti: Siamo l’eccezione, Mare mosso e Fatti così.
Lo show di Milano è stato una grande festa a celebrazione dei 40 live e degli oltre 290 mila biglietti venduti durante la tournée, una serata di musica e di spettacolo in cui la cantante, che è stata raggiunta da diversi ospiti, è stata affiancata da anche da un'orchestra di undici elementi.
Cuore dello show il repertorio di Giorgia, un percorso sonoro di singoli e hit di successo che descrivono una carriera lunga oltre trent'anni, che ha portato una delle voci più belle e più riconoscibili italiane a una fama consolidata che va ben oltre i confini nazionali.
Gli ospiti sul palco
Giorgia ha ospitato sul palco di Milano tre artisti della scena contemporanea nazionale con cui si è già confrontata in passato.
Con la cantante, Emma, Annalisa e Irama, che interpretaranno insieme a a Giorgia, a due voci, brani molto noti del panorama pop globale.
I brani in scaletta
I brani in scaletta di "Giorgia - Last Call" spaziano tra i successi del repertorio ultra trentennale della cantante e cover di alcune canzoni internazionali molto famose. L'elenco (e l'ordine di esecuzione) riguarda il live. La sequenza dei brani potrebbe variare nel montaggio televisivo.
01. Intro - L’unica - Senza Confine - Amore Da Favola
02. Medley: Intro - E C’è Ancora Mare - Dimmi Dove Sei Gocce Di Memoria - Vivi Davvero
03. Niente Di Male
04. Buio (con Irama)
05. Oronero
06. Corpi Celesti – Purple Rain
07. Come Saprei – E Poi
08. Sabbie Mobili
09. Medley: Per Fare A Meno Di Te - Infinite Volte - Strano Il Mio Destino
10. Spirito Libero – I Feel For You
11. Paradossale
12. Vento Di Passione (con Emma)
13. My Love Is Your Love – Diamanti – Non Mi Ami – Human Nature – La Gatta
14. Marzo
15. Io Fra Tanti
16. Di Sole E D’azzurro
17. Come Neve
18. Tra Le Lune E Le Dune
19. Parafulmini
20. Il Mio Giorno Migliore - Don’t Stop Till You Get Enough
21. Skyfall (con Annalisa)
22. La Cura Per Me
23. Credo
24. Golpe