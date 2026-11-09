Olivia Rodrigo, il suo primo singolo natalizio è Take Me Home

La cantautrice statunitense pubblica il suo primo brano natalizio, intitolato Take Me Home (4 Christmas) e scritto insieme a Dan Nigro e Amy Allen. La canzone è accompagnata da un videoclip con Ben Marshall e Cynthia Nixon
Olivia Rodrigo entra per la prima volta nel repertorio delle canzoni natalizie con Take Me Home (4 Christmas), un brano che racconta con ironia una situazione familiare delle feste: il primo incontro con la famiglia del proprio partner. La cantante ha pubblicato la canzone il 5 novembre 2026, accompagnandola con un videoclip (che potete guardare in fondo a questo articolo) che trasforma l'imbarazzo di conoscere i parenti del fidanzato in una storia dal tono leggero e divertito.
Il brano è stato scritto da Rodrigo insieme a Dan Nigro e Amy Allen, collaboratori già coinvolti nella sua produzione musicale. Nel video, Ben Marshall, membro del cast di Saturday Night Live, interpreta il compagno della cantante, mentre Cynthia Nixon veste i panni della madre di lui. Al centro della storia c'è il desiderio di Rodrigo di conquistare la famiglia del fidanzato e, soprattutto, di fare una buona impressione sulla nonna.
Una canzone sul primo Natale con la famiglia del partner
Take Me Home (4 Christmas) prende spunto da una situazione molto comune durante le festività: trascorrere il Natale insieme alla famiglia della persona che si ama. Rodrigo affronta il tema con un tono ironico, mettendo in scena le aspettative e le piccole ansie che accompagnano il primo incontro con i parenti del proprio compagno.
Il titolo gioca proprio sull'idea del ritorno a casa per le feste, trasformando una situazione potenzialmente imbarazzante in una canzone natalizia dal registro giocoso.
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Il videoclip con Ben Marshall e Cynthia Nixon
A completare il singolo c'è un videoclip che vede protagonisti Ben Marshall e Cynthia Nixon. Marshall interpreta il fidanzato di Rodrigo, mentre l'attrice di Sex and the City interpreta sua madre.
Il video segue così la cantante alle prese con la famiglia del compagno, tra il tentativo di integrarsi e quello di conquistare la simpatia dei suoi parenti. Una storia che porta sullo schermo, con leggerezza, il tema centrale della canzone.
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Dopo Expectations
Take Me Home (4 Christmas) arriva dopo il remix di Expectations, realizzato insieme a Chappell Roan. Il videoclip della nuova versione vede anche la partecipazione di David Byrne.
La versione originale di Expectations è contenuta nell'album del 2026 You Seem Pretty Sad For a Girl So in Love, disco che Rodrigo sta attualmente portando sui palchi internazionali con l'Unraveled Tour.
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L'Unraveled Tour
Il tour vede Olivia Rodrigo impegnata in una serie di concerti internazionali, con una formazione di artisti chiamati ad aprire le sue date. Tra questi figurano Grace Ives, Wolf Alice, Devon Again, The Last Dinner Party e Die Spitz.
Il nuovo brano natalizio si inserisce quindi nella fase successiva alla pubblicazione dell'album, aggiungendo per la prima volta alla discografia della cantante una canzone legata alle festività.
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Il festival benefico Daisy Chain Fields
Nel corso del 2026 Rodrigo ha inoltre lanciato il suo primo festival musicale benefico, Daisy Chain Fields. La manifestazione ha riunito artiste di generazioni diverse, tra cui Quiet Light e The Breeders.
La prima edizione dell'evento ha raccolto 20 milioni di dollari destinati a organizzazioni come Planned Parenthood e Center for Reproductive Rights.
Con Take Me Home (4 Christmas) Olivia Rodrigo inaugura così una nuova parentesi della propria produzione musicale, scegliendo il Natale come occasione per raccontare, con ironia, una delle situazioni più riconoscibili delle feste: cercare di conquistare la famiglia della persona che si ama.
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Credits: IPA
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