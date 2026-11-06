Dal 6 novembre arriva il nuovo singolo degli Sugarfree con Britti. Siamo diversi affronta guerre, razzismo, estremismi e abusi di potere. Un brano nato da un riff blues e da una collaborazione che gli artisti raccontano a Sky TG24. L'INTERVISTA Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

A più di vent'anni dal successo di Cleptomania, gli Sugarfree scelgono di portare al centro della propria musica temi sociali e politici. Il nuovo singolo Siamo diversi, disponibile dal 6 novembre (potete ascoltarlo in fondo a questo articolo), parla di guerre, discriminazioni, razzismo, menzogne e abusi di potere, con un messaggio che punta al rispetto delle differenze e alla pace. Al brano partecipa Alex Britti, che cura gli arrangiamenti e suona tutte le parti di chitarra. Il pezzo nasce da un riff blues che ha fatto pensare subito a Britti. Il cantautore ha accolto la proposta e ha contribuito a dare al brano una dimensione più rock, rafforzando anche la componente emotiva del testo. Per gli Sugarfree non si tratta però di una vera svolta: come spiegano nell'intervista a Sky TG24 (che potete leggere in fondo a questo articolo), questa attenzione ai temi sociali era già presente nella loro scrittura, anche se finora non era mai arrivata al centro di un singolo.

Il significato di Siamo diversi La canzone nasce dalla necessità di confrontarsi con ciò che accade nel mondo. Nel testo compaiono riferimenti a guerre, missili, razzismo, menzogne ed estremismi, mentre la critica agli abusi di potere non viene indirizzata verso un solo schieramento politico. Il titolo richiama le differenze tra persone e popoli, ma il messaggio non è quello della contrapposizione. Al contrario, gli Sugarfree parlano della necessità di riconoscere le diversità e trasformarle in un'occasione di rispetto e convivenza. Nel ritornello torna la domanda «Dov'è l'umanità, qual è la verità?», insieme alla richiesta di vivere senza odio. Per Matteo Amantia il brano è «un urlo di speranza», ma anche il modo scelto dalla band per opporsi alle ingiustizie e chiedere pace ed empatia. Una presa di posizione che nasce, spiegano gli Sugarfree, dalla difficoltà di restare indifferenti davanti a quello che sta accadendo nel mondo. Approfondimento Sugarfree e Alex Britti nel nuovo singolo Siamo diversi

Il blues incontra il rock La collaborazione con Alex Britti parte dalla musica. Matteo Amantia e Giuseppe Lo Iacono lavorano su un'idea blues e pensano al cantautore romano, che accetta di partecipare al progetto. Britti si occupa degli arrangiamenti e suona tutte le chitarre, accentuando la componente rock del brano. Per Britti il blues rappresenta una parte fondamentale della propria identità musicale. È un linguaggio che, come racconta, continua a essere un punto di riferimento anche quando esplora generi differenti. La collaborazione con gli Sugarfree gli ha quindi permesso di ritrovare sonorità a lui particolarmente familiari, mescolandole a rock e pop. Approfondimento Alex Britti, il singolo con Clementino poi il concerto a Caracalla

Da Ora o mai più allo studio di registrazione L'incontro tra Britti e Matteo Amantia aveva avuto un precedente televisivo. Nel 2025 i due avevano condiviso l'esperienza di Ora o mai più, con Britti nel ruolo di maestro e Amantia tra i concorrenti. Il percorso si era concluso con il secondo posto di Amantia, dopo la vittoria nella prima puntata. In finale avevano anche cantato insieme Oggi sono io. La collaborazione musicale è arrivata circa un anno dopo. Britti racconta di aver detto a Matteo, durante il programma, di farsi sentire «per qualsiasi cosa». Quel momento è arrivato con Siamo diversi: una telefonata che ha portato i due, insieme agli altri componenti degli Sugarfree, nuovamente in studio. Approfondimento Alex Britti, Supereroi è un brano di sacrificio e tenacia umani

Dagli amori di Cleptomania alla denuncia sociale Il nuovo singolo si allontana dai temi sentimentali che hanno caratterizzato gran parte del repertorio più noto degli Sugarfree. Nel 2004 Cleptomania arrivò al primo posto della classifica dei singoli più venduti e rimase in vetta per cinque settimane. Nel 2006 la band partecipò al Festival di Sanremo con Solo lei mi dà, mentre nel 2008 arrivò Scusa ma ti chiamo amore, legata all'omonimo film di Federico Moccia. Gli Sugarfree spiegano però che Siamo diversi non rappresenta una svolta improvvisa. Una parte della loro scrittura aveva già affrontato temi differenti dall'amore, anche nei brani Tutto e Piacere, contenuti nel primo album Clepto-manie. La novità è aver scelto questa volta di trasformare quel tipo di scrittura in un singolo. Approfondimento Alex Britti, il suo Mojo è un Blues fluido e contaminato

La musica come messaggio Per Alex Britti la musica può raccontare la realtà anche oltre la cronaca. Può raggiungere le persone attraverso le emozioni e spingerle a riflettere su ciò che accade. Una canzone, osserva il cantautore, forse non può cambiare le cose, ma può comunque lanciare un messaggio importante. Siamo diversi, accompagnato da un videoclip ufficiale, arriva dopo Avevo bisogno di te, pubblicato dagli Sugarfree nel febbraio 2026. È un nuovo capitolo per la band, che attraverso la collaborazione con Britti porta la propria musica su un terreno più esplicitamente sociale, mantenendo al centro l'idea che le differenze non debbano diventare motivo di odio. Approfondimento Sayf, Alex Britti e Mario Biondi a Sanremo 2026: il testo della cover