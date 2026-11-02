Il progetto con Nouvelle Vague, in cui reinterpreta i Depeche Mode. La musica dei Morcheeba, che le permette di esprimersi senza paura. L’importanza dei figli, che dettano i suoi tempi. E il covid, un periodo di isolamento bruttissimo, in cui ha imparato a suonare il violoncello, strumento che sarà anche nel suo prossimo disco da solista: in occasione di Venezia Sounds, dove i Morcheeba si sono esibiti, abbiamo incontrato Skye Edwards