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Musica

Skye Edwards: "Con Nouvelle Vague sperimento. I Morcheeba sono la mia casa, il mio sogno"

Valentina Clemente

Valentina Clemente

Il progetto con Nouvelle Vague, in cui reinterpreta i Depeche Mode. La musica dei Morcheeba, che le permette di esprimersi senza paura. L’importanza dei figli, che dettano i suoi tempi. E il covid, un periodo di isolamento bruttissimo, in cui ha imparato a suonare il violoncello, strumento che sarà anche nel suo prossimo disco da solista: in occasione di Venezia Sounds, dove i Morcheeba si sono esibiti, abbiamo incontrato Skye Edwards

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