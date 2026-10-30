J-Ax annuncia un concerto al Carroponte di Milano nel 2027

Dopo i concerti al Fabrique di Milano e all’Atlantico di Roma, il prossimo anno J-Ax sarà protagonista di un altro grande appuntamento live. L’artista ha annunciato uno spettacolo in programma il 10 settembre al Kozel Carroponte del capoluogo lombardo. Biglietti già in vendita.

j-ax, il concerto al carroponte di milano

A settembre J-Ax ha pubblicato il nuovo progetto discografico Vita morte miracoli conquistando il quinto posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. All’interno anche il brano Italia Starter Pack presentato in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Successivamente, l’artista ha portato la sua musica sul palco con quattro appuntamenti live raccontando: “Quattro date, due città. Milano e Roma. E una quantità di emozioni che, per una volta, faccio fatica a mettere in parole, e per uno che di solito non sta mai zitto, è già un miracolo. Grazie a tutti quelli che sono venuti a cantare, urlare e fare casino insieme a me, siete voi il motivo per cui, dopo tutti questi anni, ho ancora voglia di salire su un palco”.

Ora, J-Ax ha annunciato un grande concerto per il prossimo anno scrivendo sul suo profilo Instagram che conta più di due milioni e mezzo di follower: “Dicono che a una certa età bisognerebbe mettere la testa a posto. Io per ora mi sono messo il cappello”. Il 10 settembre 2027 l’artista sarà in concerto sul palco del Kozel Carroponte di Milano. Biglietti già in vendita.