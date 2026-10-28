Coez, la possibile scaletta dei concerti a Roma

coez a roma, la possibile scaletta

Dopo il successo degli appuntamenti estivi, Coez darà il via alla nuova tournée con gli spettacoli in programma all’Auditorium Concilazione di Roma nelle serate di venerdì 30 ottobre, sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, gli show avranno inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle possibili scalette degli appuntamenti, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall'ultimo album 1998, certificato disco d'oro. Nel corso degli anni l’artista ha scalato le classifiche con numerosi successi, tra le sue collaborazioni ricordiamo Motivo con Gianna Nannini, Altalene con Slait, Thasup e Mara Sattei, Ruggine con Mace e Chiello. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte il 14 novembre al Palazzo dello Sport di Roma:

Estate 1998

Mr. Nobody

Mal di te

La tua canzone

Faccio un casino

Catene

Siamo morti insieme

Domenica

Jet

Lontana da me

Niente che non va

E yo mamma

Occhi rossi

Come nelle canzoni

Le parole più grandi

Dentro al fumo

Ti manca l’aria

Le luci della città

Alta marea

Taciturnal / Davide / !ly

Bella Mossa

Roma di notte

Fine dell’estate

Ali sporche

Qualcosa di grande

È sempre bello

La musica non c’è