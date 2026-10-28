Coez, la possibile scaletta dei concerti a Roma

Dopo i concerti in scena a Roma, il 7 e l’8 novembre il cantautore si esibirà sul palco dell’Auditorium Lingotto di Torino. Successivamente, l’artista porterà la sua musica al Teatro degli Arcimboldi di Milano, al Teatro EuropAuditorium di Bologna, al Teatro Carlo Felice di Genova, al Teatro Regio di Parma e al Teatro Petruzzelli di Bari
Coez sarà protagonista di un triplo appuntamento live all’Auditorium Concilazione di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui tre attesi spettacoli del cantautore: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
coez a roma, la possibile scaletta
Dopo il successo degli appuntamenti estivi, Coez darà il via alla nuova tournée con gli spettacoli in programma all’Auditorium Concilazione di Roma nelle serate di venerdì 30 ottobre, sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, gli show avranno inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle possibili scalette degli appuntamenti, attesi i suoi brani più amati e quelli tratti dall'ultimo album 1998, certificato disco d'oro. Nel corso degli anni l’artista ha scalato le classifiche con numerosi successi, tra le sue collaborazioni ricordiamo Motivo con Gianna Nannini, Altalene con Slait, Thasup e Mara Sattei, Ruggine con Mace e Chiello. Secondo quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni proposte il 14 novembre al Palazzo dello Sport di Roma:
- Estate 1998
- Mr. Nobody
- Mal di te
- La tua canzone
- Faccio un casino
- Catene
- Siamo morti insieme
- Domenica
- Jet
- Lontana da me
- Niente che non va
- E yo mamma
- Occhi rossi
- Come nelle canzoni
- Le parole più grandi
- Dentro al fumo
- Ti manca l’aria
- Le luci della città
- Alta marea
- Taciturnal / Davide / !ly
- Bella Mossa
- Roma di notte
- Fine dell’estate
- Ali sporche
- Qualcosa di grande
- È sempre bello
- La musica non c’è
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Dopo i concerti in scena a Roma, il 7 e l’8 novembre il cantautore si esibirà sul palco dell’Auditorium Lingotto di Torino. Successivamente, l’artista porterà la sua musica al Teatro degli Arcimboldi di Milano, al Teatro EuropAuditorium di Bologna, al Teatro Carlo Felice di Genova, al Teatro Regio di Parma e al Teatro Petruzzelli di Bari. Ecco il calendario con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 7 novembre, Torino - Auditorium Lingotto
- 8 novembre, Torino - Auditorium Lingotto
- 16 novembre, Milano - Teatro Arcimboldi
- 17 novembre, Milano - Teatro Arcimboldi
- 18 novembre, Milano - Teatro Arcimboldi
- 23 novembre, Bologna - Teatro Europauditorium
- 24 novembre, Bologna - Teatro Europauditorium
- 26 novembre, Genova - Teatro Carlo Felice
- 28 novembre, Parma - Teatro Regio
- 7 dicembre, Bari - Teatro Petruzzelli
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