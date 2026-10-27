Mr. Rain, la possibile scaletta del concerto a Padova

Il cantautore ha parlato della tournée in un post sul profilo Instagram da oltre 700.000 follower: “Non sono mai stato bravo a godermi le cose mentre succedono. Ho sempre la testa da un’altra parte ma ultimamente, quando salgo sul palco, riesco a dimenticarmi di tutto”

Dopo il concerto al Teatro Verdi di Firenze, giovedì 29 ottobre il cantautore si esibirà sul palco del Gran Teatro Geox , questo l’indirizzo: via Tassinari, Padova. Stando a quanto comunicato dal sito ufficiale di Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.15 . Al momento l’artista ( FOTO ) non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta dello spettacolo, attesi i suoi grandi successi: da Ipernova a Meteoriti passando per Fiori di Chernobyl. Stando a quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni proposte il 5 ottobre al concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano:

Il cantautore ha parlato della tournée in un post sul profilo Instagram da oltre 700.000 follower: “Non sono mai stato bravo a godermi le cose mentre succedono. Ho sempre la testa da un’altra parte ma ultimamente, quando salgo sul palco, riesco a dimenticarmi di tutto”. Dopo il concerto di Padova, giovedì 5 novembre Mr. Rain chiuderà il tour con lo spettacolo in programma all’EuropAuditorium di Bologna. Tra i suoi brani più popolari ricordiamo Due altalene e Supereroi, presentati rispettivamente alla 73esima e alla 74esima edizione del Festival di Sanremo.