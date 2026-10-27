Mr. Rain, la possibile scaletta del concerto a Padova

Il cantautore ha parlato della tournée in un post sul profilo Instagram da oltre 700.000 follower: “Non sono mai stato bravo a godermi le cose mentre succedono. Ho sempre la testa da un’altra parte ma ultimamente, quando salgo sul palco, riesco a dimenticarmi di tutto”
Penultimo appuntamento con la tournée nei teatri. Il 29 ottobre Mr. Rain porterà la sua musica al pubblico del Gran Teatro Geox di Padova. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
mr. rain, la possibile scaletta
Dopo il concerto al Teatro Verdi di Firenze, giovedì 29 ottobre il cantautore si esibirà sul palco del Gran Teatro Geox, questo l’indirizzo: via Tassinari, Padova. Stando a quanto comunicato dal sito ufficiale di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.15. Al momento l’artista (FOTO) non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta dello spettacolo, attesi i suoi grandi successi: da Ipernova a Meteoriti passando per Fiori di Chernobyl. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 5 ottobre al concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano:
- Ricominciare da me (Outro)
- La fine del mondo
- Meteoriti
- Nero
- Due altalene
- Pericolosa
- Carillon
- I grandi non piangono mai
- Effetto Michelangelo
- Ipernova
- Non fa per me
- Fiori di Chernobyl
- Un milione di notti
- Figli della notte
- Lunedì nero
- Fuori Luogo
- Casa in Fiamme
- Sentieri sulle guance
- 9.3
- Sempre un po’ di te
- Supereroi
Approfondimento
Mr Rain: "Essere meno ego riferiti aiuta a comprendere il prossimo"
Il cantautore ha parlato della tournée in un post sul profilo Instagram da oltre 700.000 follower: “Non sono mai stato bravo a godermi le cose mentre succedono. Ho sempre la testa da un’altra parte ma ultimamente, quando salgo sul palco, riesco a dimenticarmi di tutto”. Dopo il concerto di Padova, giovedì 5 novembre Mr. Rain chiuderà il tour con lo spettacolo in programma all’EuropAuditorium di Bologna. Tra i suoi brani più popolari ricordiamo Due altalene e Supereroi, presentati rispettivamente alla 73esima e alla 74esima edizione del Festival di Sanremo.
Approfondimento
Mr. Rain a Milano: “Tutti abbiamo un supereroe che vive dentro di noi”
©IPA/Fotogramma
I concerti da non perdere in autunno: da Irama a Rkomi. FOTO
Nei mesi autunnali numerosi artisti italiani e internazionali saranno protagonisti di grandi appuntamenti live. Irama sarà impegnato con la tournée nei palazzetti, mentre Rkomi terrà cinque show al Fabriqiue di Milano. In programma anche concerti di Coez e Alfa. Inoltre, attesi in Italia Niall Horan, Pitbull e Baby Lasagna. Ecco quindici artisti in tour