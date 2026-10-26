La rapper trinidadiana è intervenuta al fianco del Presidente degli Stati Uniti durante un comizio in Michigan a sostegno dei candidati repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre. L'artista ha elogiato Trump, sostenendo che abbia restituito agli americani una prospettiva per il futuro. E lui ha attirato l'attenzione con una battuta sul suo aspetto fisico Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Nicki Minaj scende in campo al fianco di Donald Trump. La rapper ha partecipato a un comizio del presidente statunitense a Port Huron, in Michigan, per sostenere i repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato, in programma il 3 novembre. Salita sul palco dopo essere stata invitata da Trump, l'artista ha dichiarato che il presidente ha "cambiato l'energia del Paese" e ha dato agli americani "un futuro da guardare con speranza". La partecipazione si inserisce nel percorso di avvicinamento di Minaj al mondo politico conservatore. L'artista, che in passato ha criticato alcune politiche di Trump durante il suo primo mandato, si è successivamente definita la sua "fan numero uno". Il comizio in Michigan ha assunto anche un significato politico più ampio, in uno Stato dove la competizione per il Senato è particolarmente serrata.

Il sostegno di Nicki Minaj a Trump Durante l'intervento, Minaj ha invitato il pubblico a sostenere i candidati repubblicani, definendo il momento un passaggio decisivo per il futuro degli Stati Uniti. La cantante, nata a Trinidad e Tobago, indossava un completo dorato firmato Gucci e ha guidato la folla in cori a sostegno del presidente e degli esponenti repubblicani in corsa in Michigan. Trump ha accolto la rapper sul palco con commenti sul suo aspetto fisico. Dopo averle chiesto di alzarsi davanti al pubblico, ha scherzato sul suo corpo e, quando Minaj ha lasciato il palco, l'ha definita bellissima, aggiungendo che è una persona intelligente e che "ha capito". Le sue parole hanno attirato l'attenzione durante un evento dedicato alla campagna elettorale. Approfondimento Nicki Minaj sul palco con Trump: "Sono la fan numero uno"

Le dichiarazioni di Trump su Nicki Minaj Dopo aver invitato Nicki Minaj a salire sul palco, Trump ha commentato il suo aspetto fisico con una battuta sul fondoschiena della rapper: "È difficile non notarlo". Il presidente americano ha poi precisato di sperare che la cantante non si fosse offesa, aggiungendo che le voleva bene e che era dalla sua parte da tempo. Al termine del suo intervento, durante il quale Minaj aveva invitato gli elettori a sostenere i candidati repubblicani, Trump l'ha elogiata nuovamente: "Non è mai stata così bella. È intelligente, ha capito tutto". Approfondimento Grammy Awards, Trevor Noah fa ironia su Donald Trump e Nicki Minaj

La campagna elettorale in Michigan e la sfida per il Senato Il comizio si è svolto in una fase decisiva della campagna per le elezioni di metà mandato, che il 3 novembre 2026 determineranno quale partito controllerà il Congresso per il resto della presidenza Trump. In Michigan, il candidato democratico al Senato Abdul El-Sayed è impegnato in una competizione ravvicinata con il repubblicano Mike Rogers. Nel suo discorso, Trump ha attaccato El-Sayed facendo riferimento alla sua fede musulmana e alle sue origini, sostenendo che una sua eventuale vittoria porterebbe negli Stati Uniti persone legate al jihadismo. Il candidato democratico ha respinto questo tipo di dichiarazioni, accusando il presidente di utilizzare la sua identità religiosa per distogliere l'attenzione dalle difficoltà economiche degli americani, tra cui i costi del carburante, della spesa alimentare e delle cure mediche. Anche i democratici hanno intensificato la mobilitazione elettorale. Sabato, l'ex presidente Barack Obama aveva partecipato a un comizio a sostegno di El-Sayed, in uno dei primi appuntamenti della campagna democratica in vista del voto. Approfondimento Nicki Minaj sul palco con Trump: "Sono la fan numero uno"