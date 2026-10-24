Drake compie 40 anni, la carriera del rapper da Take Care a Iceman

Compie oggi - 24 ottobre 2026 - 40 anni Drake, uno degli artisti simbolo della scena musicale americana, tanto da essere nominato il secondo artista con il maggior successo commerciale del XXI secolo negli Stati Uniti, dietro solo a Taylor Swift, secondo la rivista Billboard. Nato il 24 ottobre 1986 a Toronto, Aubrey Drake Graham ha fatto il suo debutto discografico nel 2006, quando ha pubblicato Room for Improvement, il primo di una serie di mixtape a cui hanno fatto seguito Comeback Season e So Far Gone. Questi lavori hanno contribuito a consolidare la sua presenza nel panorama hip hop, aprendogli la strada verso un accordo con la Young Money Entertainment, etichetta fondata da Lil Wayne, siglato nel 2009. Prima di dedicarsi alla musica, aveva raggiunto la popolarità nei primi anni Duemila grazie alla televisione, interpretando Jimmy Brooks nella serie Degrassi: The Next Generation.

La definizione dell’identità: Take Care (2011)

Pubblicato il 15 novembre 2011, Take Care è il secondo album in studio di Drake dopo Thank me Later e rappresenta uno dei passaggi fondamentali nella costruzione della sua identità musicale. Il rapper canadese sviluppa qui una formula capace di fondere hip hop, R&B e atmosfere elettroniche, alternando strofe rap a interpretazioni vocali più melodiche e confessionali. Gran parte del carattere sonoro del progetto è legato al lavoro del produttore Noah “40” Shebib, che costruisce arrangiamenti notturni, bassi profondi, sintetizzatori sfumati e percussioni ovattate. Al centro dei testi ci sono relazioni sentimentali complicate, solitudine, insicurezze e le contraddizioni di una notorietà crescente. Tra i brani più celebri figurano Marvins Room, una riflessione malinconica sulla gelosia e sui rimpianti amorosi, Headlines, in cui Drake affronta ambizione e successo, e la title track Take Care, realizzata con Rihanna. Importanti anche Crew Love, con The Weeknd, e The Motto, con Lil Wayne, che ha contribuito a diffondere l'espressione “YOLO”. L'album ha consolidato la sua posizione nella scena internazionale e ha vinto il Grammy per il miglior album rap nel 2013.

L’inizio del dominio commerciale: Views (2016)

Con Views, pubblicato il 29 aprile 2016, Drake raggiunge una nuova dimensione commerciale e amplia ulteriormente i confini della propria musica. Quarto album in studio, il progetto ha debuttato direttamente al primo posto della Billboard 200 statunitense, dov'è rimasto per tredici settimane non consecutive. Se Take Care aveva definito uno stile incentrato sulla malinconia e sulle confessioni personali, Views punta su una produzione più ampia, stratificata e orientata al mercato globale, introducendo con maggiore decisione influenze dancehall e sonorità caraibiche e afrobeat. Il risultato è un disco che alterna momenti introspettivi a brani costruiti per dominare le radio e le piste da ballo. One Dance, con Wizkid e Kyla, è uno dei maggiori successi della carriera di Drake, grazie alla combinazione di ritmi afrobeat, riferimenti dancehall e un ritornello immediatamente riconoscibile. Hotline Bling, pubblicata inizialmente nel 2015 e inclusa nell'edizione dell'album, è diventata un fenomeno globale anche grazie al videoclip e alle coreografie diventate virali. Tra gli altri pezzi più rappresentativi figurano Controlla, che accentua le influenze giamaicane, e Too Good, nuovamente in collaborazione con Rihanna. Accanto ai brani più accessibili, Weston Road Flows e Redemption conservano uno spazio per ricordi personali e riflessioni sui rapporti sentimentali.