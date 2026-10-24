Drake compie 40 anni, la carriera del rapper da Take Care a Iceman

Aubrey Drake Graham, noto a tutti come Drake, compie oggi 40 anni: il rapper canadese naturalizzato statunitense è uno degli artisti simbolo della scena musicale americana: nei suoi album più conosciuti, come ad esempio "Views", si ritrovano influenze che spaziano dal pop all’R&B e brani diventati veri e propri tormentoni
Compie oggi - 24 ottobre 2026 - 40 anni Drake, uno degli artisti simbolo della scena musicale americana, tanto da essere nominato il secondo artista con il maggior successo commerciale del XXI secolo negli Stati Uniti, dietro solo a Taylor Swift, secondo la rivista Billboard. Nato il 24 ottobre 1986 a Toronto, Aubrey Drake Graham ha fatto il suo debutto discografico nel 2006, quando ha pubblicato Room for Improvement, il primo di una serie di mixtape a cui hanno fatto seguito Comeback Season e So Far Gone. Questi lavori hanno contribuito a consolidare la sua presenza nel panorama hip hop, aprendogli la strada verso un accordo con la Young Money Entertainment, etichetta fondata da Lil Wayne, siglato nel 2009. Prima di dedicarsi alla musica, aveva raggiunto la popolarità nei primi anni Duemila grazie alla televisione, interpretando Jimmy Brooks nella serie Degrassi: The Next Generation.
La definizione dell’identità: Take Care (2011)
Pubblicato il 15 novembre 2011, Take Care è il secondo album in studio di Drake dopo Thank me Later e rappresenta uno dei passaggi fondamentali nella costruzione della sua identità musicale. Il rapper canadese sviluppa qui una formula capace di fondere hip hop, R&B e atmosfere elettroniche, alternando strofe rap a interpretazioni vocali più melodiche e confessionali. Gran parte del carattere sonoro del progetto è legato al lavoro del produttore Noah “40” Shebib, che costruisce arrangiamenti notturni, bassi profondi, sintetizzatori sfumati e percussioni ovattate. Al centro dei testi ci sono relazioni sentimentali complicate, solitudine, insicurezze e le contraddizioni di una notorietà crescente. Tra i brani più celebri figurano Marvins Room, una riflessione malinconica sulla gelosia e sui rimpianti amorosi, Headlines, in cui Drake affronta ambizione e successo, e la title track Take Care, realizzata con Rihanna. Importanti anche Crew Love, con The Weeknd, e The Motto, con Lil Wayne, che ha contribuito a diffondere l'espressione “YOLO”. L'album ha consolidato la sua posizione nella scena internazionale e ha vinto il Grammy per il miglior album rap nel 2013.
L’inizio del dominio commerciale: Views (2016)
Con Views, pubblicato il 29 aprile 2016, Drake raggiunge una nuova dimensione commerciale e amplia ulteriormente i confini della propria musica. Quarto album in studio, il progetto ha debuttato direttamente al primo posto della Billboard 200 statunitense, dov'è rimasto per tredici settimane non consecutive. Se Take Care aveva definito uno stile incentrato sulla malinconia e sulle confessioni personali, Views punta su una produzione più ampia, stratificata e orientata al mercato globale, introducendo con maggiore decisione influenze dancehall e sonorità caraibiche e afrobeat. Il risultato è un disco che alterna momenti introspettivi a brani costruiti per dominare le radio e le piste da ballo. One Dance, con Wizkid e Kyla, è uno dei maggiori successi della carriera di Drake, grazie alla combinazione di ritmi afrobeat, riferimenti dancehall e un ritornello immediatamente riconoscibile. Hotline Bling, pubblicata inizialmente nel 2015 e inclusa nell'edizione dell'album, è diventata un fenomeno globale anche grazie al videoclip e alle coreografie diventate virali. Tra gli altri pezzi più rappresentativi figurano Controlla, che accentua le influenze giamaicane, e Too Good, nuovamente in collaborazione con Rihanna. Accanto ai brani più accessibili, Weston Road Flows e Redemption conservano uno spazio per ricordi personali e riflessioni sui rapporti sentimentali.
Leggi anche
Drake pubblica l'album Iceman e altri due dischi a sorpresa
Gli album negli anni successivi
Negli anni successivi, Drake ha alternato nuovi successi commerciali a sperimentazioni sonore. Nel 2017 ha pubblicato More Life, un progetto presentato come una playlist, mentre Scorpion (2018) ha consolidato il suo dominio nelle classifiche grazie a hit come God's Plan, Nice for What e In My Feelings. Dopo Certified Lover Boy (2021), nel 2022 il rapper ha esplorato le sonorità house e dance con Honestly, Nevermind, prima di tornare a un rap più diretto con Her Loss, realizzato insieme a 21 Savage. Nel 2023 è arrivato For All the Dogs, un altro successo commerciale. L'anno successivo, lo scontro musicale con Kendrick Lamar ha portato a una serie di dissing che hanno acceso il dibattito sulla sua posizione nell'hip hop e che ha segnato la sua produzione musicale successiva.
Il ritorno al rap: Iceman (2026)
Pubblicato il 15 maggio 2026, Iceman rappresenta il capitolo più recente di questo percorso e si colloca in una fase delicata della carriera di Drake, segnata dalle conseguenze della rivalità con Kendrick Lamar, esplosa pubblicamente nel 2024. Il disco comprende diciotto tracce ed è stato pubblicato contemporaneamente a Habibti e Maid of Honour, due progetti che esplorano territori musicali differenti. Rispetto alle atmosfere più sentimentali di Take Care e alla vocazione internazionale di Views, qui prevale un approccio maggiormente concentrato sul rap, con beat trap, sintetizzatori cupi, bassi incisivi e testi spesso attraversati da provocazioni rivolte ai rivali. Tra i brani più rappresentativi c'è What Did I Miss?, pubblicato prima dell'album e incentrato sulle dinamiche della faida e sui rapporti con chi ha preso posizione contro di lui. Shabang mette invece in evidenza il lato più spavaldo e immediato di Drake, con un andamento più leggero e orientato all'intrattenimento. Dust e Ran to Atlanta insistono sulle tensioni personali e sulla volontà di riaffermarsi, mentre B's on the Table, con 21 Savage, recupera un'atmosfera più distesa. L'accoglienza critica è stata contrastante: alcuni osservatori hanno apprezzato la varietà del progetto, altri hanno giudicato ripetitive le produzioni e i riferimenti alla rivalità con Lamar.
Leggi anche
La notte in cui Drake ha acceso l'Unipol Forum di Milano
©IPA/Fotogramma
Billboard, Taylor Swift è la più grande cantante del 21esimo secolo
Taylor Swift ha conquistato il primo posto della Billboard’s Top Artists of the 21st Century chart, in seconda posizione Drake, medaglia di bronzo per Rihanna. In Top 10 troviamo anche Beyoncé, The Weeknd e Post Malone