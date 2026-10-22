Ligabue, la possibile scaletta del concerto all'Unipol Dome di Milano

Dopo una lunga tournée in molte città italiane, sabato 24 ottobre Luciano Ligabue ( FOTO ) saluterà il pubblico con lo spettacolo in programma all’ Unipol Dome , questo l’indirizzo: via Romualdo Bonfadini 148, 20138, Milano. Attese migliaia di persone. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.00 . Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta del concerto, attesi i suoi successi più iconici. Questi i brani eseguiti il 6 maggio allo spettacolo nel capoluogo lombardo:

Nel corso degli anni Luciano Ligabue si è affermato come uno dei cantautori più acclamati della scena musicale italiana. Nel 1990 l’artista ha lanciato il suo primo album contenente i brani Balliamo sul mondo e Marlon Brando è sempre lui. Tra i suoi lavori ricordiamo Lambrusco coltelli rose & pop corn, Buon compleanno Elvis, Miss Mondo, Mondovisione, Made in Italy e Dedicato a noi, quest’ultimo uscito nel settembre del 2023. Per quanto riguarda i brani, citiamo Bar Mario, Urlando contro il cielo, Certe notti, Tra palco e realtà, L’odore del sesso, Questa è la mia vita, Tutti vogliono viaggiare in prima, Piccola stella senza cielo e Il meglio deve ancora venire.