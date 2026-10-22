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Ligabue, la possibile scaletta del concerto all'Unipol Dome di Milano

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo una lunga tournée in molte città italiane, sabato 24 ottobre il cantautore saluterà il pubblico con lo spettacolo in programma all’Unipol Dome di Milano

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Il 24 ottobre Luciano Ligabue chiuderà la tournée con lo spettacolo in scena all’Unipol Dome di Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Luciano ligabue a milano, la possibile scaletta

 

Dopo una lunga tournée in molte città italiane, sabato 24 ottobre Luciano Ligabue (FOTO) saluterà il pubblico con lo spettacolo in programma all’Unipol Dome, questo l’indirizzo: via Romualdo Bonfadini 148, 20138, Milano. Attese migliaia di persone. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta del concerto, attesi i suoi successi più iconici. Questi i brani eseguiti il 6 maggio allo spettacolo nel capoluogo lombardo:

  • BALLIAMO SUL MONDO
  • MARLON BRANDO È SEMPRE LUI
  • SARÀ UN BEL SOUVENIR
  • TI SENTO
  • L’ODORE DEL SESSO
  • VIVO MORTO O X CON GIULIANO SANGIORGI
  • VOGLIO VOLERE
  • LAMBRUSCO E POP CORN
  • I RAGAZZI SONO IN GIRO
  • UNA VITA DA MEDIANO
  • NESSUNO È DI QUALCUNO
  • OSPITE FIORELLA MANNOIA
  • ERI BELLISSIMA
  • QUESTA È LA MIA VITA
  • SOGNI DI R’N’R CON LUCA CARBONI
  • SULLA MIA STRADA
  • NON È TEMPO PER NOI
  • PICCOLA STELLA SENZA CIELO
  • LEGGERO
  • QUELLA CHE NON SEI CON EMMA
  • HAPPY HOUR
  • TRA PALCO E REALTA’
  • URLANDO CONTRO IL CIELO
  • CERTE NOTTI

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