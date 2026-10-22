Ligabue, la possibile scaletta del concerto all'Unipol Dome di Milano

Dopo una lunga tournée in molte città italiane, sabato 24 ottobre il cantautore saluterà il pubblico con lo spettacolo in programma all’Unipol Dome di Milano
Il 24 ottobre Luciano Ligabue chiuderà la tournée con lo spettacolo in scena all’Unipol Dome di Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso show: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
Luciano ligabue a milano, la possibile scaletta
Dopo una lunga tournée in molte città italiane, sabato 24 ottobre Luciano Ligabue (FOTO) saluterà il pubblico con lo spettacolo in programma all’Unipol Dome, questo l’indirizzo: via Romualdo Bonfadini 148, 20138, Milano. Attese migliaia di persone. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta del concerto, attesi i suoi successi più iconici. Questi i brani eseguiti il 6 maggio allo spettacolo nel capoluogo lombardo:
- BALLIAMO SUL MONDO
- MARLON BRANDO È SEMPRE LUI
- SARÀ UN BEL SOUVENIR
- TI SENTO
- L’ODORE DEL SESSO
- VIVO MORTO O X CON GIULIANO SANGIORGI
- VOGLIO VOLERE
- LAMBRUSCO E POP CORN
- I RAGAZZI SONO IN GIRO
- UNA VITA DA MEDIANO
- NESSUNO È DI QUALCUNO
- OSPITE FIORELLA MANNOIA
- ERI BELLISSIMA
- QUESTA È LA MIA VITA
- SOGNI DI R’N’R CON LUCA CARBONI
- SULLA MIA STRADA
- NON È TEMPO PER NOI
- PICCOLA STELLA SENZA CIELO
- LEGGERO
- QUELLA CHE NON SEI CON EMMA
- HAPPY HOUR
- TRA PALCO E REALTA’
- URLANDO CONTRO IL CIELO
- CERTE NOTTI
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Nel corso degli anni Luciano Ligabue si è affermato come uno dei cantautori più acclamati della scena musicale italiana. Nel 1990 l’artista ha lanciato il suo primo album contenente i brani Balliamo sul mondo e Marlon Brando è sempre lui. Tra i suoi lavori ricordiamo Lambrusco coltelli rose & pop corn, Buon compleanno Elvis, Miss Mondo, Mondovisione, Made in Italy e Dedicato a noi, quest’ultimo uscito nel settembre del 2023. Per quanto riguarda i brani, citiamo Bar Mario, Urlando contro il cielo, Certe notti, Tra palco e realtà, L’odore del sesso, Questa è la mia vita, Tutti vogliono viaggiare in prima, Piccola stella senza cielo e Il meglio deve ancora venire.
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