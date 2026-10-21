Fabrizio Moro, la possibile scaletta del concerto a Padova

fabrizio moro a padova, la possibile scaletta del concerto

Venerdì 23 ottobre il cantautore inaugurerà la nuova tournée con lo spettacolo in scena all’Hall di Padova. L’artista ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre 500.000 follower: “Sarà un giro unico perché, stavolta, saremo veramente ‘vicini’ e suoneremo tutte le canzoni a un metro da voi”. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 2 maggio al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:

Non ho paura di niente

Simone spaccia

Ognuno ha quel che merita

Giocattoli

Figli di nessuno

Casa mia

L’eternità

Alessandra sarà sempre più bella

Comunque mi vedi

Il sole

Non mio avete fatto niente

Ho bisogno di credere

Superficiali

Sabato

Barabba

Eppure mi hai cambiato la vita

Avvoltoi

Sei tu

Il senso di ogni cosa

Sono solo parole

Sangue nelle vene

Scatole

Soluzioni

Sono come sono

Libero

Nun c’ho niente

Pensa

Portami via

Parole, rumori e giorni

Niente da perdere

Pace