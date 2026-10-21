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Fabrizio Moro, la possibile scaletta del concerto a Padova

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo il concerto a Padova, sabato 24 ottobre Fabrizio Moro si esibirà sul palco del Mamamia di Senigallia. In seguito, il cantautore proseguirà la tournée con gli spettacoli in programma a Venaria Reale, Firenze, Bologna, Napoli, Molfetta e Catania

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Il 23 ottobre Fabrizio Moro darà il via all’atteso tour 2026. Il cantautore alzerà il sipario sulla tournée con lo show in scena a Padova. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

fabrizio moro a padova, la possibile scaletta del concerto

 

Venerdì 23 ottobre il cantautore inaugurerà la nuova tournée con lo spettacolo in scena all’Hall di Padova. L’artista ha scritto sul suo profilo Instagram da oltre 500.000 follower: “Sarà un giro unico perché, stavolta, saremo veramente ‘vicini’ e suoneremo tutte le canzoni a un metro da voi”. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 2 maggio al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:

  • Non ho paura di niente
  • Simone spaccia
  • Ognuno ha quel che merita
  • Giocattoli
  • Figli di nessuno
  • Casa mia
  • L’eternità
  • Alessandra sarà sempre più bella
  • Comunque mi vedi
  • Il sole
  • Non mio avete fatto niente
  • Ho bisogno di credere
  • Superficiali
  • Sabato
  • Barabba
  • Eppure mi hai cambiato la vita
  • Avvoltoi
  • Sei tu
  • Il senso di ogni cosa
  • Sono solo parole
  • Sangue nelle vene
  • Scatole
  • Soluzioni
  • Sono come sono
  • Libero
  • Nun c’ho niente
  • Pensa
  • Portami via
  • Parole, rumori e giorni
  • Niente da perdere
  • Pace

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Dopo il concerto a Padova, sabato 24 ottobre Fabrizio Moro (FOTO) si esibirà sul palco del Mamamia di Senigallia. In seguito, il cantautore proseguirà la tournée con gli spettacoli in programma a Venaria Reale, Firenze, Bologna, Napoli, Molfetta e Catania. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:

  • 24 ottobre, Senigallia (AN) - Mamamia
  • 28 ottobre, Milano - Fabrique
  • 31 ottobre, Venaria Reale (TO) - Concordia
  • 6 novembre, Firenze - Cartiere Carrara
  • 7 novembre, Bologna - Estragon
  • 12 novembre, Napoli - Casa della Musica
  • 13 novembre, Molfetta (BA) - Eremo Club
  • 15 novembre, Catania - Land

 

Dopo aver trionfato con il brano Pensa nella categoria Giovani del Festival di Sanremo 2007, nel corso degli anni Fabrizio Moro si è affermato come uno dei cantautori più amati della scena discografica italiana. L’artista ha presentato più brani nella sezione Big della kermesse canora trionfando con Non mi avete fatto niente con Ermal Meta nel 2018. Tra gli album più amati di Fabrizio Moro troviamo Domani, L’inizio, Pace e Figli di nessuno. Per quanto riguarda i brani citiamo Pensa, Il senso di ogni cosa e L’eternità con Ultimo.

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