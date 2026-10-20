Daniele Silvestri in concerto, annunciato il tour 2027 nei teatri

In attesa del tour europeo, il cantautore ha sorpreso il pubblico annunciando gli appuntamenti live in programma nei teatri italiani nel 2027. Il 23 marzo l’artista darà il via alla tournée dal palco dell’Auditorium Santa Chiara di Trento
Dopo il successo del tour estivo, Daniele Silvestri ha annunciato i nuovi appuntamenti live in programma nel 2027. Sul palco Marco Santoro e Davide Savarese. Il cantautore ha dichiarato: “Era difficile immaginare, a marzo di quest’anno, mentre scrivevamo della costituzione e registravamo uno strano disco, che un anno dopo saremmo stati ancora in giro con quelle canzoni e con lo spettacolo che ne è venuto fuori”.
daniele silvestri, tutte le date del tour 2027
In attesa del tour europeo, il cantautore ha sorpreso il pubblico annunciando gli appuntamenti live in programma nei teatri italiani nel 2027. Il 23 marzo l’artista darà il via alla tournée dal palco dell’Auditorium Santa Chiara di Trento. In seguito, Daniele Silvestri porterà la sua musica in giro per l’Italia: da Torino a Roma passando per Milano, Perugia, Pescara, Bologna e Venezia.
L’artista ha raccontato sul suo profilo Instagram da oltre 230.000 follower: “Continueremo a sdraiarci in giro per l’Italia. Stavolta però in alcuni dei più suggestivi teatri del paese. Era difficile immaginare, a marzo di quest’anno, mentre scrivevamo della costituzione e registravamo uno strano disco, che un anno dopo saremmo stati ancora in giro con quelle canzoni e con lo spettacolo che ne è venuto fuori. Ma col senno di poi, il teatro è probabilmente il luogo più giusto per viverlo e raccontarlo”. Infine, il cantautore ha concluso: “Spero avrete voglia di raggiungerci. Certo, si tratta di poltrone. Ma ci si sdraia piuttosto bene anche lì”. Questo il calendario completo del tour 2027:
- 23 MARZO 2027, Trento - Auditorium Santa Chiara
- 24 MARZO 2027, Torino - Teatro Colosseo
- 25 MARZO 2027, Genova - Teatro Verdi
- 30 MARZO 2027, Milano - Teatro Lirico Giorgio Gaber
- 31 MARZO 2027, Firenze - Teatro della Pergola
- 5 APRILE 2027, Perugia - Teatro Morlacchi
- 6 APRILE 2027, Pescara - Teatro Massimo
- 7 APRILE 2027, Bari - Teatro Petruzzelli
- 12 APRILE 2027, Bologna - Teatro Duse
- 14 APRILE 2027, Venezia - Teatro Goldoni
- 22 APRILE 2027, Palermo - Teatro al Massimo
- 27 APRILE 2027, Cagliari - Teatro Massimo
- 28 APRILE 2027, Cagliari - Teatro Massimo
- 4 MAGGIO 2027, Roma - Teatro Argentina
- 5 MAGGIO 2027, Roma - Teatro Argentina
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