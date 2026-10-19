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Ligabue ad Ancona, la possibile scaletta del concerto

Musica
©Ansa

Martedì 20 ottobre Luciano Ligabue suona al Pala Prometeo di Ancona, nella penultima data del tour nei palasport che festeggia i trent’anni di Certe notti. La scaletta ufficiale non è stata ancora diffusa

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Ligabue torna nelle Marche per la seconda volta in poche settimane. Dopo il concerto di inizio ottobre alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, ora tocca al capoluogo regionale. Il concerto al Pala Prometeo di Ancona è in programma per martedì 20 ottobre, con inizio previsto alle 21. È l’ultima tappa prima del gran finale del 24 ottobre all’Unipol Dome di Milano, già sold out.

Un anno vissuto sul palco

La tournée La notte di Certe notti celebra un doppio anniversario: i trent’anni del brano simbolo di Ligabue, e quelli dell’album Buon compleanno Elvis, uscito nel 1995.

 

Il 2026 del cantautore è stato un anno tutto dal vivo. A maggio ha inaugurato l’Unipol Dome di Milano, poi ha fatto alcune date in Europa e - a giugno - ha suonato negli stadi di Bibione, Roma, Torino e Milano. L’autunno è dedicato invece ai palazzetti, con quattordici serate senza repliche. Il giro è partito dalla data zero di Jesolo ed è passato per l’Arena di Verona prima di attraversare la penisola fino a Messina, Eboli e Bari. Nel frattempo, ad agosto, è uscito il singolo Qualcosa per te, che accompagna i titoli di coda del documentario Luciano, prima di tutto, disponibile su Sky e in streaming su NOW.

Una setlist che cambia di sera in sera

Chi andrà ad Ancona non deve aspettarsi un copione fisso. In ogni città Ligabue ha tenuto fermo l’avvio, con Balliamo sul mondo, Marlon Brando è sempre lui, Non è tempo per noi e Piccola stella senza cielo. Ha invece cambiato spesso la parte centrale del concerto, alternando gruppi di canzoni legati ai singoli album.

 

A Genova, per esempio, ha proposto una sequenza tratta da Mondovisione. A Bologna, il 10 ottobre, ha suonato ventiquattro pezzi e ha inserito Tutti vogliono viaggiare in prima, Ti sento ed Eri bellissima.

 

Anche alcuni momenti sono diventati appuntamenti fissi. Durante Caro il mio Francesco il pubblico viene deliziato con un omaggio a Francesco Guccini, mentre in A modo tuo è salita più volte sul palco la figlia Linda.

 

Ad accompagnare il cantautore c’è la sua band storica, con Federico Poggipollini, Max Cottafavi, Mel Previte e Niccolò Bossini alle chitarre.

La possibile scaletta di Ancona

La scaletta del concerto di Ligabue ad Ancona non è stata ufficializzata. Di seguito la setlist eseguita al PalaUnical di Mantova l’8 ottobre, una delle più complete documentate durante il tour:

Balliamo sul mondo

Marlon Brando è sempre lui

Non è tempo per noi

Piccola stella senza cielo

Quando canterai la tua canzone

Un colpo all’anima

Caro il mio Francesco

Il meglio deve ancora venire

Si viene e si va

L’odore del sesso

Una vita da mediano

Qualcuno ha visto, per caso, il mio cane blu elettrico monofase?

Sulla mia strada

Qualcosa per te

Nessuno è di qualcuno

Questa è la mia vita

Urlando contro il cielo

Quella che non sei

A modo tuo

Happy Hour

Tra palco e realtà

I ragazzi sono in giro

Certe notti

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