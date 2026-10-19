La cantante canadese conclude la prima serie di spettacoli nella capitale francese dopo sei anni di assenza dai concerti completi. Per salutare e ringraziare il suo folto stuolo di sostenitori, ha condiviso su Instagram un video corredato da parole d'affetto. Il ritorno sul palco nella della cantante canadese proseguirà nel maggio 2027 con dieci nuove date nella Ville Lumière

"Grazie, Parigi, per avermi accolta di nuovo. Conserverò questi momenti nel cuore ancora a lungo": con queste parole, Céline Dion ha salutato il pubblico francese al termine della sua serie di concerti nella capitale, affidando ai social un messaggio di gratitudine per l'affetto ricevuto (potete guardare il video e leggere nella didascalia a corredo il messaggio di saluto dell'artista in fondo a questo articolo).

Il ritorno sul palco dopo sei anni

La residenza parigina era stata annunciata il 30 marzo 2026, giorno del compleanno dell'artista, con uno spettacolo di luci proiettato sulla Torre Eiffel. Il programma iniziale prevedeva dieci concerti tra settembre e ottobre, ai quali si sono aggiunte altre date in seguito alla forte domanda di biglietti. La prima esibizione si è tenuta il 12 settembre, segnando il ritorno della cantante a un concerto completo dopo oltre sei anni.

Secondo l'Associated Press, il debutto ha richiamato circa 30.000 spettatori. Nel corso di uno spettacolo durato oltre due ore, Dion ha riproposto alcuni dei suoi brani più celebri, tra cui My Heart Will Go On e All By Myself, alternandoli a canzoni in lingua francese. Un repertorio che ha attraversato diverse fasi della sua carriera, tra nostalgia, emozione e la gioia di ritrovare il pubblico.