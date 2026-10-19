Céline Dion chiude i live di Parigi e ringrazia i fan: "Grazie per continuare a credere"Musica
La cantante canadese conclude la prima serie di spettacoli nella capitale francese dopo sei anni di assenza dai concerti completi. Per salutare e ringraziare il suo folto stuolo di sostenitori, ha condiviso su Instagram un video corredato da parole d'affetto. Il ritorno sul palco nella della cantante canadese proseguirà nel maggio 2027 con dieci nuove date nella Ville Lumière
"Grazie, Parigi, per avermi accolta di nuovo. Conserverò questi momenti nel cuore ancora a lungo": con queste parole, Céline Dion ha salutato il pubblico francese al termine della sua serie di concerti nella capitale, affidando ai social un messaggio di gratitudine per l'affetto ricevuto (potete guardare il video e leggere nella didascalia a corredo il messaggio di saluto dell'artista in fondo a questo articolo).
"Thank you Paris for welcoming me back. I’ll be holding onto these moments for a long time", queste le parole inglesi che la cantante canadese ha affidato a Instagram, concludendo la didascalia a corredo del video con la firma affettuosa "Céline xx".
La conclusione degli spettacoli, avvenuta il 17 ottobre 2026, segna una tappa importante nel percorso artistico della cantante canadese, tornata a esibirsi dal vivo dopo un lungo periodo di assenza dovuto alle sue condizioni di salute. Un ritorno particolarmente atteso, che ha riportato al centro della scena internazionale una delle voci più riconoscibili della musica pop.
Il ritorno sul palco dopo sei anni
La residenza parigina era stata annunciata il 30 marzo 2026, giorno del compleanno dell'artista, con uno spettacolo di luci proiettato sulla Torre Eiffel. Il programma iniziale prevedeva dieci concerti tra settembre e ottobre, ai quali si sono aggiunte altre date in seguito alla forte domanda di biglietti. La prima esibizione si è tenuta il 12 settembre, segnando il ritorno della cantante a un concerto completo dopo oltre sei anni.
Secondo l'Associated Press, il debutto ha richiamato circa 30.000 spettatori. Nel corso di uno spettacolo durato oltre due ore, Dion ha riproposto alcuni dei suoi brani più celebri, tra cui My Heart Will Go On e All By Myself, alternandoli a canzoni in lingua francese. Un repertorio che ha attraversato diverse fasi della sua carriera, tra nostalgia, emozione e la gioia di ritrovare il pubblico.
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La malattia e il legame con i fan
Nel dicembre 2022 Céline Dion aveva rivelato di soffrire della sindrome della persona rigida, una rara patologia neurologica che provoca rigidità muscolare e spasmi e può compromettere anche la capacità di cantare. La malattia l'aveva costretta a sospendere gli impegni dal vivo e a concentrarsi sulle cure, rendendo incerto il suo futuro professionale.
Il ritorno a Parigi ha assunto così un significato che va oltre la dimensione musicale. Ogni esibizione ha rappresentato un'occasione per ristabilire il contatto con un pubblico che non ha mai smesso di sostenerla. Il messaggio pubblicato al termine della residenza restituisce proprio questa dimensione personale: la gratitudine per un'accoglienza che ha accompagnato la cantante in una fase particolarmente delicata della sua vita.
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Dieci nuovi concerti a Parigi nel 2027
La conclusione della prima serie di spettacoli non rappresenta un addio alla capitale francese. Céline Dion tornerà infatti alla Plenitude Arena di Nanterre, nell'area metropolitana parigina, nel maggio 2027, con dieci nuove date già annunciate. I concerti sono previsti l'8, il 12, il 14, il 15, il 19, il 21, il 22, il 26, il 28 e il 29 maggio.
L'ampliamento del calendario risponde alla domanda registrata durante la prima fase della residenza e conferma l'attesa che accompagna il ritorno dell'artista.
Il saluto affidato ai social assume così il significato di un arrivederci. Dopo aver ritrovato il palco e il calore degli spettatori, Céline Dion guarda ai prossimi appuntamenti con la consapevolezza di aver riaperto un capitolo fondamentale della propria carriera. E il messaggio rivolto a Parigi, più che una semplice conclusione, diventa il ricordo di un ritorno atteso a lungo.
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