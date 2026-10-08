Fiorella Mannoia ad Ancona, la possibile scaletta del concerto

fiorella mANNOIA, LA POSSIBILE SCALETTA

Nuovo appuntamento con la tournée nata per omaggiare Fabrizio De Andrè e Ivano Fossati. Sabato 10 ottobre Fiorella Mannoia sarà in concerto al Teatro delle Muse, questo l’indirizzo: Piazza Della Repubblica, 60121, Ancona. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 24 luglio al concerto al Castello Scaligero di Villafranca:

Dolcenera

Smisurata preghiera

Prinçesa

Khorakhané (A forza di essere vento)

La guerra di Piero

C’è tempo

La canzone di Marinella

L’uomo con i capelli da ragazzo

Fiume Sand Creek

Lindbergh

Don Raffaè

Lunaspina

Amore che vieni, amore che vai

Panama

Mio fratello che guardi il mondo

Bocca di rosa

La mia banda suona il rock

Il pescatore

Anime salve

Sally

Mariposa

Quello che le donne non dicono