Fiorella Mannoia ad Ancona, la possibile scaletta del concerto

Dopo lo spettacolo al Teatro delle Muse, domenica 11 ottobre Fiorella Mannoia salirà sul palco del Teatro Lyrick di Assisi. In seguito, l’artista proseguirà la tournée con i numerosi appuntamenti in programma: da Cremona a Lecce passando per Bologna, Palermo, Firenze, Bergamo, Ravenna, Salerno e Bari
Sabato 10 ottobre Fiorella Mannoia (FOTO) sarà in concerto al Teatro delle Muse di Ancona. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull'atteso appuntamento live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
fiorella mANNOIA, LA POSSIBILE SCALETTA
Nuovo appuntamento con la tournée nata per omaggiare Fabrizio De Andrè e Ivano Fossati. Sabato 10 ottobre Fiorella Mannoia sarà in concerto al Teatro delle Muse, questo l’indirizzo: Piazza Della Repubblica, 60121, Ancona. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 24 luglio al concerto al Castello Scaligero di Villafranca:
- Dolcenera
- Smisurata preghiera
- Prinçesa
- Khorakhané (A forza di essere vento)
- La guerra di Piero
- C’è tempo
- La canzone di Marinella
- L’uomo con i capelli da ragazzo
- Fiume Sand Creek
- Lindbergh
- Don Raffaè
- Lunaspina
- Amore che vieni, amore che vai
- Panama
- Mio fratello che guardi il mondo
- Bocca di rosa
- La mia banda suona il rock
- Il pescatore
- Anime salve
- Sally
- Mariposa
- Quello che le donne non dicono
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Dopo il concerto al Teatro delle Muse, domenica 11 ottobre Fiorella Mannoia salirà sul palco del Teatro Lyrick di Assisi. In seguito, l’artista proseguirà la tournée con i numerosi appuntamenti in programma: da Cremona a Lecce passando per Bologna, Palermo, Firenze, Bergamo, Ravenna, Salerno e Bari. Questo il calendario completo con i dettagli del tour:
- 11 ottobre 2026 - ASSISI (PG) · TEATRO LYRICK
- 19 ottobre 2026 - CREMONA · TEATRO PONCHIELLI
- 21 ottobre 2026 - BOLOGNA · EUROPAUDITORIUM
- 22 ottobre 2026 - BOLOGNA · EUROPAUDITORIUM
- 23 ottobre 2026 - LUGANO · TEATRO LAC
- 28 ottobre 2026 - TORINO · TEATRO COLOSSEO
- 29 ottobre 2026 - TORINO · TEATRO COLOSSEO
- 30 ottobre 2026 - MANTOVA · TEATRO PALAUNICAL
- 09 novembre 2026 - PALERMO · TEATRO MASSIMO
- 11 novembre 2026 - RAGUSA · TEATRO DUEMILA
- 17 novembre 2026 - FIRENZE · TEATRO VERDI
- 18 novembre 2026 - FIRENZE · TEATRO VERDI
- 21 novembre 2026 - BERGAMO · CHORUSLIFE ARENA
- 23 novembre 2026 - LEGNANO (MI) · TEATRO GALLERIA
- 24 novembre 2026 - GENOVA · TEATRO CARLO FELICE
- 26 novembre 2026 - RAVENNA · PALA DE ANDRÈ
- 28 novembre 2026 - SALERNO · TEATRO VERDI
- 30 novembre 2026 - NAPOLI · TEATRO AUGUSTEO
- 2 dicembre 2026 - BARI · TEATRO TEAM
- 3 dicembre 2026 - LECCE · PALA EVENTI
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