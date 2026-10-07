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J-Ax, la possibile scaletta dei concerti a Milano

Musica

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Dopo gli spettacoli al Fabrique di Milano, il cantautore approderà all’Atlantico di Roma per i due appuntamenti live in programma venerdì 23 e sabato 24 ottobre

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A poco più di un mese dall’uscita del nuovo album Vita morte miracoli, il 10 e l’11 ottobre J-Ax sarà protagonista di un doppio appuntamento live a Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui due attesi concerti: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere eseguiti.

j-ax, la possibile scaletta dei concerti

 

Sabato 10 e domenica 11 ottobre J-Ax porterà la sua musica sul palco del Fabrique, questo l’indirizzo: via Gaudenzio Fantoli, 9, 20138, Milano. Stando a quanto riportato da Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore (FOTO) non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta dei due concerti, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album Vita morte e miracoli uscito a settembre. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 9 agosto dello scorso anno al concerto a Golfo Aranci:

  • Ostia Lido
  • Volume
  • Tranqi Funky
  • Domani
  • Il funkytarro
  • L’italiano medio
  • Spirale ovale
  • Domani smetto
  • Gente che spera
  • Non è un film
  • Intro
  • L’uomo col cappello
  • Vorrei ma non posto
  • Senza pagare
  • Salsa
  • Peyote
  • Ohi Maria
  • Maria Salvador

Approfondimento

J-Ax, è uscito il nuovo album Vita Morte Miracoli

Dopo gli spettacoli al Fabrique di Milano, J-Ax approderà all’Atlantico di Roma per i due appuntamenti live in programma venerdì 23 e sabato 24 ottobre. Nel corso degli anni il rapper si è affermato come uno dei protagonisti assoluti della scena discografica italiana: dal successo con gli Articolo 31 alla carriera solista. Tra i singoli più famosi del duo troviamo Tranqi Funky, Domani smetto e L’italiano medio. Ricordiamo anche il joint album Comunisti col Rolex in collaborazione con Fedez. Dopo la partecipazione con gli Articolo 31 con il brano Un bel viaggio nel 2023, quest’anno J-Ax è tornato in gara con Italia Starter Pack al Festival di Sanremo.

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