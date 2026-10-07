J-Ax, la possibile scaletta dei concerti a Milano

j-ax, la possibile scaletta dei concerti

Sabato 10 e domenica 11 ottobre J-Ax porterà la sua musica sul palco del Fabrique, questo l’indirizzo: via Gaudenzio Fantoli, 9, 20138, Milano. Stando a quanto riportato da Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento il cantautore (FOTO) non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta dei due concerti, attesi i suoi grandi successi e i brani tratti dall’ultimo album Vita morte e miracoli uscito a settembre. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 9 agosto dello scorso anno al concerto a Golfo Aranci:

Ostia Lido

Volume

Tranqi Funky

Domani

Il funkytarro

L’italiano medio

Spirale ovale

Domani smetto

Gente che spera

Non è un film

Intro

L’uomo col cappello

Vorrei ma non posto

Senza pagare

Salsa

Peyote

Ohi Maria

Maria Salvador