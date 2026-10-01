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Percoto Canta, il programma e chi sono i 12 finalisti

Musica

Gli artisti che hanno conquistato l'accesso alla finale si contenderanno la vittoria sabato 10 ottobre al Teatro Verdi di Gorizia

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Una delle voci più amate e riconoscibili della musica italiana sarà protagonista della serata conclusiva di Percoto Canta: Marina Rei sarà infatti l’ospite speciale della Finalissima in programma sabato 10 ottobre al Teatro Verdi di Gorizia.

Cantautrice, musicista e interprete raffinata, Marina Rei ha conquistato, nel corso della sua carriera, un posto di primo piano nel panorama musicale italiano grazie a uno stile personale e a brani entrati nell’immaginario di più generazioni. La sua presenza rappresenta un appuntamento speciale per il pubblico di Percoto Canta, che potrà vivere da vicino l’energia e il talento di un’artista capace di attraversare generi e linguaggi musicali, mantenendo sempre una forte e inconfondibile identità.

La partecipazione di Marina Rei si inserisce nel programma di una finale che si annuncia ricca di emozioni, con i 12 finalisti di Percoto Canta pronti a salire sul palco per conquistare il pubblico e la giuria, in una serata che celebrerà la passione per la musica e il valore del talento.

L’appuntamento di sabato 10 ottobre sarà anche l’occasione per celebrare il Premio Internazionale Percoto Canta 2026, che verrà assegnato al pianista e compositore italiano Emanuele Filippi, artista residente a New York e protagonista di un percorso musicale che lo ha portato ad esibirsi in alcuni dei più prestigiosi festival e jazz club in Europa, Nord America ed America Latina. Con l'assegnazione del Premio Internazionale Percoto Canta 2026, la manifestazione rende omaggio a un artista capace di rappresentare e portare nel mondo l'eccellenza e la creatività della musica italiana contemporanea. Un riconoscimento che sarà celebrato nel corso della grande serata finale di Percoto Canta, aggiungendo un ulteriore momento di prestigio e di valore artistico a un appuntamento che, anno dopo anno, continua a mettere al centro il talento, la musica e le grandi storie dei suoi protagonisti..

E vediamo quindi chi sono i 12 finalisti, selezionati nei vari step da una giuria di tutto prestigio, tra cui il cantautore e compositore Niccolò Agliardi, l’attrice e cantante Petra Magoni e l'autrice Federica Abbate, nomi di spicco della canzone italiana e firme di grandi successi. Della provincia di Udine sono stati ammessi Davide Beraldo, Lazward e i Blecs (Erik "Tyrannosaurus Regina" Pagnutti, Giovanni "Dubahee" Bernardi, Bryan "Lowkeyrenzo" Marcuzzi, Giancarlo "Giangio" Guarrera, Federico "Megatron" Dalle Mule). Da Trieste il solista Puntino e, a giocare in casa, ci saranno i Goriziani Samuele Giordano e Gemme. Arrivano invece da più lontano Miryam Belfiore (Alessandria), Ilred e Valentina Livi (Pesaro), Numa (Milano), Jacopo Ottonello (Savona) e Anna Chiara Boccato (Venezia).

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