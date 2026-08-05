All’origine di tutto c’è la Capoeira ovvero l’armonia. Gli schiavi rubati dal colonialismo a Mamma Africa arrivavano per lo più nella brasiliana Bahia e da lì veniva smerciati nelle piantagioni, subendo angherie, violenze e morte. La sopravvivenza aveva questo nome eufonico, Capoeira appunto, che attraverso un rituale di acrobazie, canti e musica mascherava l’arte del combattimento per la sopravvivenza. I negrieri guardano e ridevano osservano l’umanità che avevano comprato e sottomessa inconsapevoli che quell’armonia era il soffio della ribellione. Quelle sono, per me, le radici della musica urbana latina, quella che Valentina Clemente e Marco Falavelli hanno raccontato in quell’opera libraria necessaria che è Saoco! (Santelli Editore con la prefazione di Fred De Palma). A conferma di come pagina dopo pagina si respiri un clima di rinascita, di rivalsa ci sono un sottotitolo che è “nessun ritmo nasce puro” e una quarta di copertina sulla quale è incisa, a imperitura memoria, una verità assoluta: “così, naturalmente, la musica ha fatto ciò che la geopolitica non è mai riuscita a fare davvero: abolire i confini, anche con il mare in mezzo”.

