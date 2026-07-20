The Weeknd in concerto a Milano a San Siro, la possibile scaletta

La superstar canadese porta l'After Hours Til Dawn Tour allo stadio Meazza per tre serate consecutive, il 24, 25 e 26 luglio. La tournée, la più redditizia di sempre per un artista solista maschile, ha superato il miliardo di dollari di incassi. In attesa dello show, ecco i brani eseguiti nelle precedenti tappe europee, da Blinding Lights a Starboy, con largo spazio all'ultimo album Hurry Up Tomorrow
Il conto alla rovescia è quasi finito: da venerdì 24 a domenica 26 luglio The Weeknd sarà protagonista a Milano con tre concerti allo stadio San Siro, unica tappa italiana della leg europea dell'After Hours Til Dawn Tour.
Un ritorno attesissimo, tre anni dopo la doppia data all'Ippodromo La Maura del 2023, per una tournée che nel frattempo è entrata nella storia: oltre 7,5 milioni di biglietti venduti e più di un miliardo di dollari di incassi. Ad aprire le serate ci sarà il rapper statunitense Playboi Carti, che accompagna Abel Tesfaye in tutte le date europee e che, nei concerti precedenti, è salito sul palco anche durante lo show principale, per i duetti Timeless e Rather Lie.
La possibile scaletta
Salvo sorprese, la struttura dello spettacolo dovrebbe ricalcare quella delle tappe già andate in scena in Europa, a partire dal debutto di Copenaghen: una maratona di circa quaranta brani che pesca a piene mani dall'ultimo album Hurry Up Tomorrow, uscito nel 2025, senza dimenticare le hit che hanno segnato quindici anni di carriera. Questa la scaletta di riferimento:
- Baptized In Fear
- Open Hearts
- Wake Me Up
- After Hours
- Starboy
- Heartless
- Faith
- Cry For Me
- São Paulo
- Take My Breath
- Sacrifice
- How Do I Make You Love Me?
- Eva
- Can't Feel My Face
- Lost In The Fire
- Often
- Given Up On Me
- I Was Never There
- The Hills
- Timeless
- Rather Lie
- Creepin'
- Niagara Falls
- One Of The Girls
- Stargirl Interlude
- Out Of Time
- I Feel It Coming
- Die For You
- Is There Someone Else?
- Wicked Games
- Call Out My Name
- The Abyss
- Professional
- Save Your Tears
- Less Than Zero
- Blinding Lights
- Without A Warning
- House Of Balloons
- Moth To A Flame
Uno show monumentale
Anche la produzione promette di lasciare il segno. Al centro del palco troneggia una scultura dorata alta dodici metri firmata dall'artista giapponese Hajime Sorayama, la più imponente commissione artistica mai realizzata per un tour dal vivo, circondata da gigantesche rovine dorate, laser, fiamme e proiezioni immersive: un paesaggio post-apocalittico che sostituisce lo skyline urbano della tournée del 2023. Lo spettacolo dura poco meno di due ore e i momenti più attesi restano quelli affidati ai classici, da Take My Breath a The Hills, fino al gran finale con Save Your Tears e Blinding Lights, il brano simbolo dell'artista nonché la canzone più ascoltata di sempre su Spotify. La durata e l'ordine dei pezzi potranno naturalmente variare, tra ospiti a sorpresa ed eventuali bis.