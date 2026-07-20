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The Weeknd in concerto a Milano a San Siro, la possibile scaletta

Musica

La superstar canadese porta l'After Hours Til Dawn Tour allo stadio Meazza per tre serate consecutive, il 24, 25 e 26 luglio. La tournée, la più redditizia di sempre per un artista solista maschile, ha superato il miliardo di dollari di incassi. In attesa dello show, ecco i brani eseguiti nelle precedenti tappe europee, da Blinding Lights a Starboy, con largo spazio all'ultimo album Hurry Up Tomorrow

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Il conto alla rovescia è quasi finito: da venerdì 24 a domenica 26 luglio The Weeknd sarà protagonista a Milano con tre concerti allo stadio San Siro, unica tappa italiana della leg europea dell'After Hours Til Dawn Tour.

 

Un ritorno attesissimo, tre anni dopo la doppia data all'Ippodromo La Maura del 2023, per una tournée che nel frattempo è entrata nella storia: oltre 7,5 milioni di biglietti venduti e più di un miliardo di dollari di incassi. Ad aprire le serate ci sarà il rapper statunitense Playboi Carti, che accompagna Abel Tesfaye in tutte le date europee e che, nei concerti precedenti, è salito sul palco anche durante lo show principale, per i duetti Timeless e Rather Lie.

La possibile scaletta

Salvo sorprese, la struttura dello spettacolo dovrebbe ricalcare quella delle tappe già andate in scena in Europa, a partire dal debutto di Copenaghen: una maratona di circa quaranta brani che pesca a piene mani dall'ultimo album Hurry Up Tomorrow, uscito nel 2025, senza dimenticare le hit che hanno segnato quindici anni di carriera. Questa la scaletta di riferimento:

  1. Baptized In Fear
  2. Open Hearts
  3. Wake Me Up
  4. After Hours
  5. Starboy
  6. Heartless
  7. Faith
  8. Cry For Me
  9. São Paulo
  10. Take My Breath
  11. Sacrifice
  12. How Do I Make You Love Me?
  13. Eva
  14. Can't Feel My Face
  15. Lost In The Fire
  16. Often
  17. Given Up On Me
  18. I Was Never There
  19. The Hills
  20. Timeless
  21. Rather Lie
  22. Creepin'
  23. Niagara Falls
  24. One Of The Girls
  25. Stargirl Interlude
  26. Out Of Time
  27. I Feel It Coming
  28. Die For You
  29. Is There Someone Else?
  30. Wicked Games
  31. Call Out My Name
  32. The Abyss
  33. Professional
  34. Save Your Tears
  35. Less Than Zero
  36. Blinding Lights
  37. Without A Warning
  38. House Of Balloons
  39. Moth To A Flame

Uno show monumentale

Anche la produzione promette di lasciare il segno. Al centro del palco troneggia una scultura dorata alta dodici metri firmata dall'artista giapponese Hajime Sorayama, la più imponente commissione artistica mai realizzata per un tour dal vivo, circondata da gigantesche rovine dorate, laser, fiamme e proiezioni immersive: un paesaggio post-apocalittico che sostituisce lo skyline urbano della tournée del 2023. Lo spettacolo dura poco meno di due ore e i momenti più attesi restano quelli affidati ai classici, da Take My Breath a The Hills, fino al gran finale con Save Your Tears e Blinding Lights, il brano simbolo dell'artista nonché la canzone più ascoltata di sempre su Spotify. La durata e l'ordine dei pezzi potranno naturalmente variare, tra ospiti a sorpresa ed eventuali bis.

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