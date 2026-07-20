Jennifer Finch, la bassista delle L7 è morta all'età di 59 anni

Jennifer Finch , bassista, cantante e autrice dei testi delle canzoni della band indie-rock L7 , è morta sabato 18 luglio 2026 all’età di 59 anni a causa di una forma aggressiva di tumore al cervello . "Siamo devastate dalla perdita della nostra amata compagna di band, sorella e amica Jennifer Finch, il cui spirito indomito, il suo umorismo e la sua sconfinata creatività hanno contribuito a plasmare le L7 e hanno cambiato per sempre le nostre vite", ha scritto sui social la band. "Jennifer era una vera originale che ha vissuto completamente alle sue condizioni, e l'impatto che ha avuto sulla musica, sull'arte e su tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla è incommensurabile. La amiamo oltre ogni parola e la porteremo sempre con noi. Riposa in pace, cara amica. Con affetto, L7”. Una raccolta fondi su GoFundMe , annunciata la scorsa settimana per contribuire alle cure della popolare personalità della scena indie-rock degli anni Novanta, aveva rapidamente superato l’obiettivo di 350.000 dollari , che aveva annoverato anche i contributi di membri dei Green Day, dei Pearl Jam, dei Tool e di molti altri.

LA CARRIERA, SUL PALCO ANCHE CON COURTNEY LOVE

Nata il 5 agosto 1966 a Los Angeles, in California, Jennifer Finch si era dedicata sin dagli anni dell’adolescenza alla fotografia e all’arte. In particolare, nei primi anni Ottanta aveva fotografato gli amici nella scena punk di Los Angeles, inclusi i membri delle band Redd Kross, Bad Religion, The Cramps e molte altre. Decenni dopo, gli scatti erano stati poi esposti alla Rock and Roll Hall of Fame. Dopo aver iniziato a suonare il basso, Finch si era trasferita a San Francisco e si era unita a Courtney Love nella band Sugar Baby Doll, che includeva anche Kat Bjelland, la futura co-fondatrice delle Babes in Toyland. In seguito al suo ritorno a Los Angeles, Finch aveva anche fatto una breve esperienza nel gruppo tutto al femminile Pandoras, per poi unirsi nel 1986 alle cantanti e chitarriste Donita Sparks e Suzy Gardner nel gruppo L7. Il loro album di debutto, intitolato proprio L7, prodotto da Brett Gurewitz dei Bad Religion e pubblicato da Epitaph, presentava in copertina una foto sfocata in stile proto-grunge che ritraeva la band dal vivo, e si apriva con il brano Bite the Wax Tadpole. La band aveva poi fatto numerosi tour con diversi gruppi alt-rock e si era infine unita alla Sub Pop Records e al veterano produttore di Seattle Jack Endino per il secondo album Smell the Magic (1990). Il terzo album, Bricks Are Heavy, registrato nel 1991 con Butch Vig (il produttore dei Nirvana e dei Smashing Pumpkins) e pubblicato da Slash Records, conteneva invece la hit più famosa della band, Pretend We’re Dead. Le L7 avevano poi pubblicato il successivo disco Hungry for Stink (1994), ma due anni dopo Finch aveva comunque lasciato il gruppo. Negli anni successivi si era poi unita alla band OtherStarPeople, che nel 1999 aveva pubblicato un album con Interscope, e in seguito al gruppo punk Shocker. Nel 2014 era infine entrata nella versione riformata delle L7, che nel 2019 aveva pubblicato l’album Scatter the Rats, e si era esibita con loro fino al 2026. Dopo aver annunciato la diagnosi di tumore all’inizio di luglio, è morta pochi giorni dopo.