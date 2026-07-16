Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tommaso Paradiso, la possibile scaletta del concerto a Catania

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Dopo il concerto di Catania, martedì 21 luglio Tommaso Paradiso riprenderà la tournée estiva con lo spettacolo in programma a Bari. Ultimi due appuntamenti in scena il 23 luglio a Salerno e due giorni dopo ad Alghero

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Nuovo appuntamento con la tournée estiva di Tommaso Paradiso (FOTO). Sabato 18 luglio il cantautore sarà in concerto a Catania. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere eseguiti.

tommaso paradiso a catania, la possibile scaletta

 

A giugno Tommas Paradiso ha pubblicato il nuovo singolo Agitare coca cola, arrivato dopo il successo del brano I romantici, presentato in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. In queste settimane il cantautore è impegnato con la tournée estiva. Il 18 luglio l’artista si esibirà sul palco di Villa Bellini, questo l’indirizzo: via Etnea, 95123, Catania. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 18 aprile al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:

  • Sensazione stupenda
  • Lasciamene un po’
  • Fine dell’estate
  • Promiscuità
  • New York
  • Ma come fanno i rapper
  • Tra la strada e le stelle
  • Tutte le notti
  • Il tuo maglione mio
  • Sold out
  • Blu ghiaccio travolgente
  • La luna e la gatta
  • Forse
  • I romantici
  • Ricordami
  • I nostri anni
  • Stanza singola
  • Questa nostra stupida canzone d’amore
  • Non avere paura
  • Riccione
  • Dr. House
  • Completamente

Approfondimento

I tormentoni dell'estate (fino al momento), da Irama a Zara Larsson

Dopo il concerto di Catania, martedì 21 luglio Tommaso Paradiso riprenderà il tour con lo spettacolo in programma a Bari. Ultimi due appuntamenti live in scena il 23 luglio a Salerno e due giorni dopo ad Alghero. Il cantautore è tra le voci più amate del panorama discografico italiano, tra i suoi successi ricordiamo Non avere paura, I nostri anni, Tutte le notti, Sensazione stupenda e Lasciamene un po’. Per quanto riguarda le collaborazioni, citiamo Amore indiano con i Baustelle, Stanza singola con Franco 126, Ho spento il cielo con Rkomi (FOTO) e Da sola/In the Night con Takagi & Ketra ed Elisa.

Approfondimento

RDS Summer Festival 2026, tutti i cantanti in scaletta
FOTOGALLERY

©Getty

1/12
Approfondimenti

Tommaso Paradiso, a Sanremo per la prima volta con I Romantici

L'ex frontman dei Thegiornalisti, autore di alcuni dei successi pop più amati dell'ultimo decennio, gareggia all'Ariston dove è già stato ospite nel 2018 di Gianni Morandi. Cantautore e anche regista e sceneggiatore, duetterà con gli Stadio su un brano di Lucio Dalla

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

BigMama si è laureata al Politecnico di Milano

Spettacolo

La rapper avellinese, all'anagrafe Marianna Mammone, ha discusso una tesi in "Urbanistica: città,...

Lucania Film Festival 2026, Giannetta e Giordana tra gli ospiti

Cinema

Il Lucania Film Festival torna dal 2 al 9 agosto 2026 tra Pisticci, Matera e Tolve. La 27ª...

Billy Elliot, chi è e che fine ha fatto l'attore Jamie Bell. FOTO

Cinema

Nella pellicola britannica uscita nel 2000, diretta da Stephen Daldry, l'allora giovanissimo...

14 foto

Shia LeBeouf, confronto con stalker: "Hai spaventato la mia famiglia"

Spettacolo

Poco prima, Alyssa Lee Couture aveva pubblicato un video dove l’attore chiedeva di essere...

Electronic BBQ, il festival di musica elettronica a Castellarano

Musica

Dopo il successo dell'ultima edizione, l'appuntamento amplia il format e si prepara a trasformare...

Spettacolo: Per te