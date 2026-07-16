Tommaso Paradiso, la possibile scaletta del concerto a Catania

Dopo il concerto di Catania, martedì 21 luglio Tommaso Paradiso riprenderà la tournée estiva con lo spettacolo in programma a Bari. Ultimi due appuntamenti in scena il 23 luglio a Salerno e due giorni dopo ad Alghero
Nuovo appuntamento con la tournée estiva di Tommaso Paradiso (FOTO). Sabato 18 luglio il cantautore sarà in concerto a Catania. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere eseguiti.
tommaso paradiso a catania, la possibile scaletta
A giugno Tommas Paradiso ha pubblicato il nuovo singolo Agitare coca cola, arrivato dopo il successo del brano I romantici, presentato in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. In queste settimane il cantautore è impegnato con la tournée estiva. Il 18 luglio l’artista si esibirà sul palco di Villa Bellini, questo l’indirizzo: via Etnea, 95123, Catania. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 18 aprile al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:
- Sensazione stupenda
- Lasciamene un po’
- Fine dell’estate
- Promiscuità
- New York
- Ma come fanno i rapper
- Tra la strada e le stelle
- Tutte le notti
- Il tuo maglione mio
- Sold out
- Blu ghiaccio travolgente
- La luna e la gatta
- Forse
- I romantici
- Ricordami
- I nostri anni
- Stanza singola
- Questa nostra stupida canzone d’amore
- Non avere paura
- Riccione
- Dr. House
- Completamente
Approfondimento
I tormentoni dell'estate (fino al momento), da Irama a Zara Larsson
Dopo il concerto di Catania, martedì 21 luglio Tommaso Paradiso riprenderà il tour con lo spettacolo in programma a Bari. Ultimi due appuntamenti live in scena il 23 luglio a Salerno e due giorni dopo ad Alghero. Il cantautore è tra le voci più amate del panorama discografico italiano, tra i suoi successi ricordiamo Non avere paura, I nostri anni, Tutte le notti, Sensazione stupenda e Lasciamene un po’. Per quanto riguarda le collaborazioni, citiamo Amore indiano con i Baustelle, Stanza singola con Franco 126, Ho spento il cielo con Rkomi (FOTO) e Da sola/In the Night con Takagi & Ketra ed Elisa.
Approfondimento
RDS Summer Festival 2026, tutti i cantanti in scaletta
©Getty
Tommaso Paradiso, a Sanremo per la prima volta con I Romantici
L'ex frontman dei Thegiornalisti, autore di alcuni dei successi pop più amati dell'ultimo decennio, gareggia all'Ariston dove è già stato ospite nel 2018 di Gianni Morandi. Cantautore e anche regista e sceneggiatore, duetterà con gli Stadio su un brano di Lucio Dalla