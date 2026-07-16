Tommaso Paradiso, la possibile scaletta del concerto a Catania

tommaso paradiso a catania, la possibile scaletta

A giugno Tommas Paradiso ha pubblicato il nuovo singolo Agitare coca cola, arrivato dopo il successo del brano I romantici, presentato in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. In queste settimane il cantautore è impegnato con la tournée estiva. Il 18 luglio l’artista si esibirà sul palco di Villa Bellini, questo l’indirizzo: via Etnea, 95123, Catania. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 18 aprile al concerto al Palazzo dello Sport di Roma:

Sensazione stupenda

Lasciamene un po’

Fine dell’estate

Promiscuità

New York

Ma come fanno i rapper

Tra la strada e le stelle

Tutte le notti

Il tuo maglione mio

Sold out

Blu ghiaccio travolgente

La luna e la gatta

Forse

I romantici

Ricordami

I nostri anni

Stanza singola

Questa nostra stupida canzone d’amore

Non avere paura

Riccione

Dr. House

Completamente