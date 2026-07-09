Frah Quintale in concerto a Brescia, la possibile scaletta

Dopo l’appuntamento di Brescia, venerdì 10 luglio Frah Quintale sarà in concerto a Padova. Successivamente, l’artista porterà la sua musica in numerose altre città: da Bologna a Bari passando per Roma, Salerno e Cosenza
Nuovo appuntamento live con la tournée estiva di Frah Quintale. Il 9 luglio l’artista sarà in concerto al Brescia Summer Music. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
frah quintale a brescia, la possibile scaletta
Nel corso degli anni Frah Quintale si è affermato come uno dei protagonisti della scena discografica italiana, tra i suoi lavori più amati troviamo Banzai (lato blu) e Lovebars in collaborazione con Coez. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Cratere, Nei treni la notte, Missili con Giorgio Poi, Due ali e Lunedì blu. Dopo il concerto al Collisioni Festival, giovedì 9 luglio Frah Quintale si esibirà all’Arena Campo Marte di Brescia. Stando a quanto comunicato dal sito dell’evento, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l'artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 13 aprile al concerto all'Unipol Forum di Assago:
- Gelato
- Sì può darsi
- La notte
- Colpa del vino
- Hai visto mai
- Floppino
- Gabbiani
- 8 Miliardi di persone
- Missili
- Contento
- Le cose sbagliate
- Cratere
- A prescindere
- Accattone
- Gli occhi
- Fuoco di paglia
- Lambada
- 64 Bars
- Sempre bene
- 1 ora d’aria, 1 ora d’ansia
- Correre
- Due ali
- Chiodi
- Farmacia
- Lunedì blu
- Nei treni la notte
- Si, ah
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Dopo l’appuntamento di Brescia, venerdì 10 luglio Frah Quintale sarà in concerto a Padova. Successivamente, l’artista porterà la sua musica in numerose altre città: da Bologna a Bari passando per Roma, Salerno e Cosenza. Questo il calendario completo:
- 10 luglio 2026, PADOVA
- 12 luglio 2026, BOLOGNA
- 15 luglio 2026, GENOVA
- 17 luglio 2026 - FRANCAVILLA AL MARE
- 19 luglio 2026 - ROMA
- 21 luglio 2026, SALERNO
- 22 luglio 2026 - COSENZA
- 23 luglio 2026 - CATANIA
- 25 luglio 2026 - BARI
- 27 luglio 2026, BAGHERIA (PA)
- 1 agosto 2026, CINQUALE (MS)
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