Frah Quintale in concerto a Brescia, la possibile scaletta

Dopo l’appuntamento di Brescia, venerdì 10 luglio Frah Quintale sarà in concerto a Padova. Successivamente, l’artista porterà la sua musica in numerose altre città: da Bologna a Bari passando per Roma, Salerno e Cosenza

frah quintale a brescia, la possibile scaletta

Nel corso degli anni Frah Quintale si è affermato come uno dei protagonisti della scena discografica italiana, tra i suoi lavori più amati troviamo Banzai (lato blu) e Lovebars in collaborazione con Coez. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Cratere, Nei treni la notte, Missili con Giorgio Poi, Due ali e Lunedì blu. Dopo il concerto al Collisioni Festival, giovedì 9 luglio Frah Quintale si esibirà all’Arena Campo Marte di Brescia. Stando a quanto comunicato dal sito dell’evento, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l'artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 13 aprile al concerto all'Unipol Forum di Assago:

Gelato

Sì può darsi

La notte

Colpa del vino

Hai visto mai

Floppino

Gabbiani

8 Miliardi di persone

Missili

Contento

Le cose sbagliate

Cratere

A prescindere

Accattone

Gli occhi

Fuoco di paglia

Lambada

64 Bars

Sempre bene

1 ora d’aria, 1 ora d’ansia

Correre

Due ali

Chiodi

Farmacia

Lunedì blu

Nei treni la notte

Si, ah