Sfera Ebbasta a Milano, la possibile scaletta dei concerti a San Siro

Dopo il doppio appuntamento allo stadio San Siro di Milano, il 12 luglio Sfera Ebbasta sarà in concerto alla Visarno Arena di Firenze. Previsti spettacoli anche nelle città di Villorba, Salerno, Palermo e Gallipoli Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il 23 giugno Sfera Ebbasta ha alzato il sipario sui suoi appuntamenti estivi. Mercoledì 8 e giovedì 9 luglio il trapper sarà in concerto a Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

sfera ebbasta a milano, la possibile scaletta Dopo lo spettacolo all’Allianz Stadium di Torino, mercoledì 8 e giovedì 9 luglio Sfera Ebbasta sarà in concerto allo stadio San Siro. Questo l’indirizzo: via Piccolomini, 5, 20149, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Stando a quanto ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto di giugno: Ciny

Panette

XDVR

BRNBQ

Bang bang

Male

20 collane

Serpenti a sonagli

Ricchi x sempre

Rockstar

Cupido

Happy Birthday

Pablo

Sciroppo

Tesla

Nuovo range

Tran Tran

Baby

Notti

Bottiglie privè

15 piani

Tik Tok

VDLC

Giovani Rr

Ayayay

Dark Money

Calcolatrici

G63

Piove

Alleluia

D&G

Non metterci becco

Neon

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