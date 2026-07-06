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Sfera Ebbasta a Milano, la possibile scaletta dei concerti a San Siro

Musica

Matteo Rossini

©Kika Press

Dopo il doppio appuntamento allo stadio San Siro di Milano, il 12 luglio Sfera Ebbasta sarà in concerto alla Visarno Arena di Firenze. Previsti spettacoli anche nelle città di Villorba, Salerno, Palermo e Gallipoli

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Il 23 giugno Sfera Ebbasta ha alzato il sipario sui suoi appuntamenti estivi. Mercoledì 8 e giovedì 9 luglio il trapper sarà in concerto a Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi spettacoli: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

sfera ebbasta a milano, la possibile scaletta

Dopo lo spettacolo all’Allianz Stadium di Torino, mercoledì 8 e giovedì 9 luglio Sfera Ebbasta sarà in concerto allo stadio San Siro. Questo l’indirizzo: via Piccolomini, 5, 20149, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Al momento l’artista non ha rilasciato anticipazioni sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi grandi successi. Stando a quanto ripreso da Setlist, questi i brani eseguiti al concerto di giugno:

  • Ciny
  • Panette
  • XDVR
  • BRNBQ
  • Bang bang
  • Male
  • 20 collane
  • Serpenti a sonagli
  • Ricchi x sempre
  • Rockstar
  • Cupido
  • Happy Birthday
  • Pablo
  • Sciroppo
  • Tesla
  • Nuovo range
  • Tran Tran
  • Baby
  • Notti
  • Bottiglie privè
  • 15 piani
  • Tik Tok
  • VDLC
  • Giovani Rr
  • Ayayay
  • Dark Money
  • Calcolatrici
  • G63
  • Piove
  • Alleluia
  • D&G
  • Non metterci becco
  • Neon
  • Visiera a becco

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Dopo il doppio appuntamento allo stadio San Siro di Milano, il 12 luglio Sfera Ebbasta sarà in concerto alla Visarno Arena di Firenze. Previsti spettacoli anche nelle città di Villorba, Salerno, Palermo e Gallipoli. Questo il calendario con tutti i dettagli degli show:

  • 12 luglio, Firenze - Visarno Arena
  • 16 luglio, Villorba (TV) - Arena della Marca
  • 25 luglio, Salerno - SalernoSounds
  • 1° agosto, Palermo - Velodromo Borsellino
  • 14 agosto, Gallipoli (LE) -Oversound Music Festival

Nel corso degli anni Sfera Ebbasta, all’anagrafe Gionata Boschetti, si è affermato come uno dei protagonisti indiscussi della scena trap e rap. Tra i suoi album di maggior successo troviamo sicuramente Rockstar e Famoso. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Ricchi x sempre, Happy Birthday, Mademoiselle e Bottiglie privè. Spazio anche alle collaborazioni: da Baby con J Balvin a Hollywood con Diplo passando per Mi fai impazzire con Blanco, Neon con Shiva e Yakuza con Elodie.

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©Getty

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