Jamiroquai e la sua band tornano in Italia: la festa di una notte d'estate è al Lucca Summer Festival. Brani del passato solo per anagrafica, musicisti bravissimi, Jay Kay in splendida forma tra passi di danza e cappelli: elementi perfetti per capire che questa musica ha superato anni ma non i trend del momento, perché il trend è proprio lei. Dopo aver visto un concerto così è lecito chiedersi: con hit senza tempo come quelle di Jamiroquai, abbiamo bisogno di nuova musica? Il racconto del concerto

Jamiroquai, Italia, brani senza tempo: la ricetta per il concerto perfetto è servita. Non c’è proprio niente da fare: artisti come Jay Kay e la sua band, composta da musicisti di altissima qualità e grande talento, dovrebbero essere quasi clonati. O meglio: almeno presi come esempio da tanti performer di oggi che, in cantautori e artisti come il cantautore di Cosmic Girl, trovano tutto ciò che serve per fare musica di qualità e durare nel tempo. Senza dimenticare la disponibilità e la gratitudine nei confronti dei fan che, anno dopo anno, non hanno mai smesso di ascoltarlo e seguirlo in tour.

L'imperfezione, le scuse e il concerto riprende alla perfezione È il riassunto di quello che migliaia di persone hanno visto alle Mura Storiche di Lucca sabato 4 luglio, uno dei grandi eventi dell’edizione 2026 del Lucca Summer Festival. E, ultimo ma non meno importante, ammettere di aver sbagliato e chiedere scusa. Sì, perché il concerto iniziato alle 21.15 con Jay Kay in splendida forma, inizia con un’imperfezione: Don’t Give Hate, il primo brano, si sente male. Chi è nelle prime file ascolta, ma da lontano si alza un brusio di disapprovazione. Al termine della canzone Jay Kay comprende cosa è successo, si ferma e poco dopo interviene la band con un tecnico: “Abbiamo avuto un problema al sistema audio. Sistemiamo e torniamo da voi. Vi chiediamo scusa per l’inconveniente, riprendiamo a breve”. E così accade: risolta la criticità, il concerto ricomincia e suona benissimo. Nessuna stonatura, nessuna imperfezione, musicisti che suonano senza sosta e fluttuano tra le note. Se poi aggiungiamo brani che non hanno età e che ancora oggi non sembrano essere affatto invecchiati, ci si chiede: ma è proprio necessario realizzare nuova musica? Soprattutto se tra il pubblico non c’è solo la generazione che ha conosciuto Jay Kay degli inizi, ma anche chi l’ha trovato tramite le piattaforme di streaming? La risposta sta a ciascuno di noi, ma vi possiamo garantire che dopo aver nuovamente visto questo concerto, qualche domanda è lecito farla. Approfondimento La Prima Estate, il concerto di Jamiroquai è groovy, funky e...cosmic!