Da Palermo a Foggia, passando per Roma e Milano tra settembre e ottobre: riprende il tour di selezioni di "Promuovi la tua musica", il contest per talenti emergenti che ha già coinvolto oltre 3.000 artisti, diretto artisticamente da Fanya Di Croce con la co-direzione di Marco Barusso, in vista della semifinale milanese e della finalissima 2027 su Radio Italia Tv, condotta da Mauro Marino, che vedrà Federico Zampaglione, presidente di giuria, esibirsi dal vivo e ricevere un riconoscimento alla sua carriera

Con la tappa di Palermo del 18 luglio, "Promuovi la tua musica" riprende la sua corsa attraverso l'Italia, prima di proseguire tra Roma, Milano e Foggia verso la semifinale milanese e la finalissima televisiva del 2027 su Radio Italia Tv. Un itinerario che ha molto della road novel, di quelle in cui il viaggio conta quanto la meta: come nel film Almost Famous di Cameron Crowe (2000), il pullman di Stillwater che attraversa l'America inseguendo il prossimo concerto, e Penny Lane che sussurra "it's all happening" a bordo palco come una preghiera laica. Ecco, il contest dedicato agli artisti emergenti, che ha già coinvolto oltre 3.000 talenti nelle scorse stagioni, sembra muoversi con la stessa urgenza, verso una semifinale a Milano e una finalissima che nel 2027 sbarcherà in prima serata su Radio Italia Tv, trasmessa dal palco di Radio Italia Live - Music Place.

Le prossime tappe: da Palermo a Foggia Il calendario, per chi volesse seguire il tour dal vivo o semplicemente segnarselo in agenda: 18 luglio 2026 al Teatro Jolly di Palermo; 5 e 6 settembre 2026 al Merlo Recording Studio di Roma; 12 e 13 settembre 2026 ai Massive Arts Studios di Milano; 3 e 4 ottobre 2026 ancora al Merlo Recording Studio di Roma; 17 ottobre 2026 di nuovo ai Massive Arts Studios di Milano; 21 novembre 2026 ai Clab Studios di Foggia, ultima data prima della semifinale milanese e della finalissima televisiva di gennaio 2027. Verso la finalissima 2027 su Radio Italia Tv Le selezioni, avviate lo scorso maggio, porteranno alla scelta di 25 artisti per la semifinale di Milano, ma soltanto 15 accederanno alla finale televisiva: un imbuto severo, se vogliamo, degno delle prove più spietate immaginate da un qualsiasi talent scout hollywoodiano, ma coerente con l'ambizione dichiarata del format, che è quella di creare un ponte concreto tra i giovani talenti e l'industria musicale, non un contenitore di illusioni usa e getta. La finalissima, condotta da Mauro Marino, andrà in onda in prima serata su Radio Italia Tv e si svolgerà sullo stesso palco che ospita i concerti di Radio Italia Live - Music Place.

Le prossime tappe: da Palermo a Foggia Il calendario, per chi volesse seguire il tour dal vivo o semplicemente segnarselo in agenda: 18 luglio 2026 al Teatro Jolly di Palermo; 5 e 6 settembre 2026 al Merlo Recording Studio di Roma; 12 e 13 settembre 2026 ai Massive Arts Studios di Milano; 3 e 4 ottobre 2026 ancora al Merlo Recording Studio di Roma; 17 ottobre 2026 di nuovo ai Massive Arts Studios di Milano; 21 novembre 2026 ai Clab Studios di Foggia, ultima data prima della semifinale milanese e della finalissima televisiva di gennaio 2027. Verso la finalissima 2027 su Radio Italia Tv Le selezioni, avviate lo scorso maggio, porteranno alla scelta di 25 artisti per la semifinale di Milano, ma soltanto 15 accederanno alla finale televisiva: un imbuto severo, se vogliamo, degno delle prove più spietate immaginate da un qualsiasi talent scout hollywoodiano, ma coerente con l'ambizione dichiarata del format, che è quella di creare un ponte concreto tra i giovani talenti e l'industria musicale, non un contenitore di illusioni usa e getta. La finalissima, condotta da Mauro Marino, andrà in onda in prima serata su Radio Italia Tv e si svolgerà sullo stesso palco che ospita i concerti di Radio Italia Live - Music Place.

Fanya Di Croce