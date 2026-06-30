I Metallica donano 20mila sterline: 9mila pasti a Cardiff

La band americana ha donato 20mila sterline al Cardiff Foodbank durante il concerto al Principality Stadium. Il contributo, tramite la fondazione All Within My Hands, garantirà circa 9mila pasti. L’organizzazione aveva segnalato scorte in esaurimento e un calo delle donazioni. È la più grande donazione da parte di una celebrità per il banco alimentare di Cardiff

I Metallica hanno devoluto 20mila sterline (circa 23.200 euro) al Cardiff Foodbank in occasione del concerto di domenica al Principality Stadium, a Cardiff, capitale del Galles. La somma, erogata tramite la fondazione del gruppo All Within My Hands, consentirà di garantire circa 9.000 pasti a persone in difficoltà economica.

“All’inizio pensavamo fosse uno scherzo”, ha raccontato Rachel Biggs, direttrice del Cardiff Foodbank, alla Bbc. “Abbiamo ricevuto una mail in cui ci dicevano di contattare la fondazione perché avrebbero donato 20mila sterline. È una cifra enorme che farà una grande differenza e ci permetterà di riempire di nuovo i nostri scaffali”.