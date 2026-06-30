I Metallica donano 20mila sterline: 9mila pasti a Cardiff

La band americana ha donato 20mila sterline al Cardiff Foodbank durante il concerto al Principality Stadium. Il contributo, tramite la fondazione All Within My Hands, garantirà circa 9mila pasti. L’organizzazione aveva segnalato scorte in esaurimento e un calo delle donazioni. È la più grande donazione da parte di una celebrità per il banco alimentare di Cardiff
I Metallica hanno devoluto 20mila sterline (circa 23.200 euro) al Cardiff Foodbank in occasione del concerto di domenica al Principality Stadium, a Cardiff, capitale del Galles. La somma, erogata tramite la fondazione del gruppo All Within My Hands, consentirà di garantire circa 9.000 pasti a persone in difficoltà economica.
“All’inizio pensavamo fosse uno scherzo”, ha raccontato Rachel Biggs, direttrice del Cardiff Foodbank, alla Bbc. “Abbiamo ricevuto una mail in cui ci dicevano di contattare la fondazione perché avrebbero donato 20mila sterline. È una cifra enorme che farà una grande differenza e ci permetterà di riempire di nuovo i nostri scaffali”.
La situazione del Cardiff Foodbank
Il Cardiff Foodbank supporta circa 20mila persone ogni anno attraverso otto centri distribuiti in città e un servizio mobile per la consegna di pacchi alimentari. Circa un terzo degli assistiti è composto da minori.
Due settimane prima della donazione, l’organizzazione aveva lanciato un appello sui social: il magazzino era quasi vuoto e le donazioni alimentari risultavano in forte calo. Secondo la direttrice Biggs, la domanda di aiuto resta stabile, ma le donazioni sono diminuite del 27%, anche per l’aumento del costo della vita.
Approfondimento
I Metallica hanno contribuito a raccogliere 40000 donazioni di sangue
il ruolo della fondazione All Within My Hands
La donazione dei Metallica è la più consistente mai ricevuta da una celebrità nella storia del banco alimentare di Cardiff. L’iniziativa rientra nelle attività di All Within My Hands, fondazione creata nel 2017 che destina parte dei proventi dei concerti a progetti benefici locali e internazionali, con attenzione alla lotta contro la povertà alimentare.
Nel 2024 anche Taylor Swift aveva sostenuto la stessa organizzazione durante le sue esibizioni in città, contribuendo all’acquisto di grandi quantità di viveri.
Altre iniziative durante la tappa gallese
Durante la tappa del tour in Galles, la band ha collaborato con il servizio trasfusionale locale per promuovere la donazione di sangue e plasma tra i fan.
“Dimostra che chi ha la possibilità di fare la differenza sceglie davvero di farlo”, ha commentato il volontario Eddie Cawston alla Bbc. Anche altri volontari hanno definito l’iniziativa un aiuto concreto arrivato in un momento di particolare difficoltà.
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