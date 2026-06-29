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Musica

La Prima Estate, Midnight Generation a Hangover: "Sogniamo un brano con Nile Rodgers"

Valentina Clemente

Valentina Clemente
Foto di Fabio Paleari

Nell’appuntamento con Hangover e Massimo Coppola, la band messicana Midnight Generation ha raccontato storia e futuro, ma soprattutto cosa significa poter portare la propria musica sul palco de La Prima Estate. Una delle realtà più interessanti della nuova scena messicana e internazionale, che nei brani esplora sonorità retro-pop, funk ed elettronica. Il racconto dell’inviata al Festival

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