Il concerto a La Prima Estate, prima di Wolf Alice e Gorillaz. La scelta dei brani, fatta un paio d’ore prima di salire sul palco. L’eredità musicale della band, che oggi ha già quattro album e molti brani pubblicati tra i vari progetti discografici. E il piacere di stare insieme, proprio come gruppo, fare tour senza pensare di poter fare carriere soliste: abbiamo chiacchierato con Ian dei Nation of Language, protagonisti questa sera al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore. L’intervista