Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

La Prima Estate, Nation of Language: "Noi fan dei Gorillaz, un sogno vederli al Festival"

Valentina Clemente

Valentina Clemente
©Getty

Il concerto a La Prima Estate, prima di Wolf Alice e Gorillaz. La scelta dei brani, fatta un paio d’ore prima di salire sul palco. L’eredità musicale della band, che oggi ha già quattro album e molti brani pubblicati tra i vari progetti discografici. E il piacere di stare insieme, proprio come gruppo, fare tour senza pensare di poter fare carriere soliste: abbiamo chiacchierato con Ian dei Nation of Language, protagonisti questa sera al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore. L’intervista

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ